Несдаваемые метры

Новое кафе или ресторан не откроется в здании Приморской филармонии в сентябре, как планировалось ранее… Помещения бывшего кафе Presto продолжат пустовать, сообщает портал Vl.ru со ссылкой на собственные источники.
Как сообщалось ранее, к сентябрю в здании на Светланской, 13 владелец популярной сети автокафе CoffeeMachine откроет ресторан морепродуктов с демократичными ценами. Однако компания накануне подписания акта приема-передачи отказалась от проекта по финансовым причинам.
По информации Vl.ru, ходатайство о расторжении договора было подано арендатором после согласования документа с краевым департаментом земельных и имущественных отношений.
Подобная ситуация уже происходила в 2016 году. Тогда договор с филармонией заключило ООО «Адмирал», однако и он был расторгнут.
В Приморской краевой филармонии отметили, что помещениями бывшего Presto уже заинтересовались местные предприниматели и представители крупных сетей общепита и ресторанного бизнеса. Руководство филармонии рассчитывает найти нового арендатора с подобным проектом.
Пока же площади некогда весьма популярного и никогда не пустовавшего Presto скучают без клиентов.
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