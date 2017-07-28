Готовясь к чемпионату Континентальной хоккейной лиги владивостокский «Адмирал» провел товарищеские встречи со сборной Республики Корея. Первый поединок состоялся во Владивостоке накануне Дня Военно-морского флота России.

Для корейцев этот матч имел особое значение, поскольку через полгода они будут принимать у себя на родине зимние Олимпийские игры и им предстоит сразиться с сильнейшими хоккейными дружинами мира. Так что для них это была проверка боем.

Вначале стоит отметить, что гости в первой половине встречи вели себя на льду уверенно, как хозяева площадки. Но «Адмирал», уступая во втором периоде 0:3, сумел вырвать победу у национальной сборной Кореи – 5:3. Дубль в активе Виктора Александрова. Три очка (гол и две голевые передачи) на свой счет записал Александр Горшков. Оба играют в нападении во втором звене.

Свои голы корейцы стали клепать при игре в большинстве. При двойном удалении «моряков» Ким Вон Джун точно ударил в створ ворот от синей линии – 0:1. Через четыре минуты созрел и второй гол: владивостокские защитники оставили Чо Мин Хо один на один с нашим вратарем Игорем Бобковым – 0:2. Третий гол на 25-й минуте забил Шин Хюнг Юн.

«Адмирал» воспрял лишь во втором периоде после третьей пропущенной шайбы. Вначале Максим Казаков в равных составах, а затем Павел Махановский сократили разрыв в счете до минимума – 2:3.

В начале третьего периода Горшков с Александровым разыграли красивое взятие ворот гостей. Виктор Александров в одно касание замкнул удар партнера на дальней штанге – 3:3. В следующей своей смене они же организовали очередной гол, когда Александров здорово обыграл вратаря из Кореи – 4:3. Пятый гол в середине третьего тайма оформил мощнейшим броском Горшков – 5:3.

Красивая и убедительная победа «моряков». А вот для южных корейцев эта игра стала хорошей школой подготовки. Кстати, автор дубля Виктор Александров отметил качественную игру соперника: «Еще пару лет назад корейцев никто за серьезного противника не считал. А сейчас они рвутся в элиту мирового хоккея, выступают на чемпионатах мира и даже побеждают сборные Казахстана и других азиатских стран. Корейцы показывают игру классической советской школы хоккея. А опыт – дело наживное. На предстоящей Олимпиаде эта сборная вполне может удивить других участников».

Кроме того, на прошлой неделе состоялись два поединка подростковых команд. «Адмирал-2005» (2005 года рождения) разгромил сборную «Корея-2005» со счетом 14:0. А вот «Адмирал-2007» уступил корейской сборной-2006 (эта команда старше наших игроков на один год) – 2:4.

Прошедшие матчи мальчишек двух стран прекрасно вписываются в концепцию «Адмирала» по созданию во Владивостоке центра развития хоккея в Азии. К примеру, в наш тренировочный лагерь уже приезжали детские клубы из Китая и Республики Корея и проводили совместную подготовку с юными хоккеистами нашего города – «юнгами».

О втором товарищеском поединке «Адмирала» и корейской сборной на льду «Фетисов-арены» читайте в одном из следующих номеров газеты.