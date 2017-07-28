Баскетбольный «Спартак» формирует основу

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» завершает формирование команды на предстоящий сезон 2017/18. Болельщиков, конечно, радует тот факт, что тренерскому штабу во главе с наставником Милошом Павичевичем удалось сохранить костяк коллектива, который этой весной завоевал бронзовые медали чемпионата России.

Контракты со «Спартаком-Приморье» продлили Максим Кривошеев, Андрей Матеюнас, Иван Савельев, Василий Бабайлов, Максим Сахаров, Степан Гетманов и Максим Браницкий. Также состав основной команды пополнил еще один воспитанник клуба – талантливый и подающий надежды Роман Бричалов.

Коллектив покинули Федор Ключников, Джастин Мартин, Александр Ганькевич, Андрей Кирдячкин, Андрей Черныш, Владимир Белов, Александр Анисимов и Артемий Форналев.

– Команда в прошлом сезоне показала хороший результат, проявила бойцовские качества в плей-офф, завоевав бронзу, поэтому определенный интерес к нашим игрокам возник, – поделился своим мнением исполнительный директор клуба Иван Сыркин. – К тому же игроки помимо командного результата показали хорошую личную статистику, став лидерами суперлиги по ряду показателей. Основной задачей в межсезонье было сохранить костяк. Но конкурировать с клубом Единой лиги ВТБ за Федора Ключникова мы не могли по понятным причинам, а у Александра Ганькевича с нашей командой действовало арендное соглашение с ЦСКА, и сейчас игрок будет выходить за дублирующий состав московской команды в суперлиге. В межсезонье клуб ведет работу по точечной селекции, призванной заменить покинувших команду игроков.

Итак, представляем новичков, уже подписавших контракт с БК «Спартак-Приморье».

Защитник Игорь Смыгин 1987 года рождения. Последние два сезона игрок провел в баскетбольной команде ПСК «Сахалин». Чемпионом суперлиги Смыгин становился в 2015 году в составе «Новосибирска» и в 2016 году в составе «Сахалина», также он является обладателем Кубка России – 2015. Кроме того, защитник два года провел в московском ЦСКА, в составе юношеской и молодежной команд которого стал чемпионом молодежной Евролиги.

Латышский тяжелый форвард Артемc Бутянковc. Контракт с игроком рассчитан на один год. В прошлом сезоне Бутянковc в составе «Лиепаяс Лаувас» занял 6-е место в Латвийской баскетбольной лиге (LBL), став самым результативным игроком команды, набирая в среднем по 14,7 очка за игру (второй показатель в лиге). Является чемпионом и серебряным призером Латвии, серебряным призером Балтийской баскетбольной лиги в составе «Вентспилса». Участник матча звезд – 2017 LBL. Выступал за сборную Латвии на чемпионатах Европы U16, U18 и U20.