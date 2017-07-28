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На Дне ВМФ хорошо быть гостем

ТОФ показал свою мощь. Тем, кто не видел, остается в нее верить

Празднование Дня ВМФ традиционно прошло как на море, так и на суше и завершилось красочным фейерверком.

Трибуны на Водной станции ТОФ в этот раз были переполнены. В числе приглашенных гостей было 250 представителей команд из Ирана, Венесуэлы и Китая, прибывших в Приморье для участия в международных конкурсах «Кубок моря – 2017» и «Морской десант – 2017». Иностранные морские пехотинцы с интересом наблюдали за костюмированным представлением «Петр Первый» и дружно хлопали. Наш зритель, уже чуть ли не наизусть знающий спектакль, аплодировал нехотя. Зато порадовали бойцы «Юнармии». Мальчишки и девчонки из отрядов «Варяг» и «Восток» выполнили строевые перестроения с поворотами в движении, поздравили всех посредством флажного семафора и не хуже взрослых продемонстрировали разборку и сборку автоматов Калашникова. В завершение выступления юнармейцы лихо продемонстрировали приемы боевого самбо. Затем на пирс вышли их старшие коллеги из дивизии морской пехоты ТОФ. И тут уже затаили дыхание все зрители – наступила кульминация праздника. Стремительные и безупречные действия десантно-штурмовых групп на побережье и высадка морского десанта на десяти бронетранспортерах с большого десантного корабля «Пересвет» наглядно показали справедливость выбранного морпехами девиза: «Там, где мы, там победа!».

Тем временем на акватории развернулся морской парад. Ракетные крейсера салютовали, выпустив в воздух по два залпа активных помех самонаводящимся крылатым ракетам противника. Три буксира кружились в вальсе, создавая пожарными брандспойтами арки над водой. Подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» погрузилась на глубину 19 метров, затем поднялась на поверхность. А разворот вокруг своей оси на месте продемонстрировало спасательное судно «Игорь Белоусов». Кроме того, зрители увидели, как выполняются поиск и уничтожение подводной лодки условного противника, а также подрыв плавающих мин.

Вечер военные моряки провели в Мариинском театре. На Приморской сцене прозвучали партии из опер Верди, Гуно, Пуччини, Чайковского, Бородина и других композиторов. Балетная труппа театра подготовила для концерта лучшие номера из балетов «Спящая красавица» и «Кармен-сюита».

Завершился праздник фейерверком. Для этого между парадным строем кораблей и береговой чертой бросили якоря два специальных судна с салютными установками на борту. Они выпустили в ночное небо Владивостока более 300 зарядов. Благодаря хорошей погоде любоваться небесными цветами можно было из разных точек города.

О масштабе военно-спортивного праздника лучше всего говорят цифры. В нем приняли участие около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск, свыше 1,5 тысячи военнослужащих ТОФ.

К сожалению, праздник омрачился трагическим происшествием. Как сообщило РИА VladNews, во время парада кораблей ТОФ с обрыва над пляжем «Юбилейный» сорвался мужчина. Несчастный разбился насмерть. Горожане уже не первый год жалуются, что такой грандиозный праздник, как День ВМФ, проходит только для своих, хотя интерес к нему с каждым годом растет. И если туристы покорно стоят у парапета в надежде увидеть хоть одним глазком красоту и мощь Тихоокеанского флота, то местные жители совершают рискованные вылазки по склону обрыва.

        

Автор : Вадим КОЧУГОВ

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