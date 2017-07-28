Развлечений на воде рекомендовано избегать

Отдыхающий в Приморье разбился во время парасейлинга (парашют, привязанный к катеру), упав в море с высоты 35 метров.

– По этому случаю уже возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), – сообщила агентству «Интерфакс» старший помощник руководителя СУ СКР по Приморью Аврора Римская.

Трагедия произошла 29 июля на базе отдыха в селе Рязановка на юге Приморья. Мужчина упал в воду после того, как катер набрал скорость и парашют поднял его высоко над морем. По предварительным данным, удерживающие мужчину крепления были ненадежно зафиксированы.

Ранее замначальника ГУ МЧС по Приморскому краю Леонид Маковецкий сообщил агентству, что практически все аттракционы на воде (катание на бананах и другие) в Приморье работают несанкционированно, чаще всего используется несертифицированное оборудование, предназначенное для бассейнов, а не для открытой воды.

– Я бы рекомендовал таких развлечений избегать, – приводит «Интерфакс» слова Маковецкого.