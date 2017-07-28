Охотский антициклон прикроет Приморье?

Синоптики ведут наблюдение за перемещением двух тайфунов, кружащих не так далеко от Приморья.

Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, один, Noru, кружится в районе Японских островов. Еще один тропический шторм, Nesat, бушевавший в Филиппинском море, уже обрушил тропические ливни и ураганные ветры на Тайвань в минувшее воскресенье и продолжает смещаться в направлении юго-восточных районов Китая.

Пока эти два тайфуна непосредственной опасности для нашего края не представляют. Дело в том, что над Охотским морем установился мощный антициклон. Его гребень распространится на юго-запад вплоть до Корейского полуострова.

Тропические вихри будут смещаться в западном направлении, по южной периферии гребня, поэтому, по предварительному прогнозу, в ближайшие несколько дней выхода тайфунов на Приморье не ожидается.

Синоптики Примгидромета внимательно отслеживают траекторию тайфунов и циклонов. При изменении синоптической ситуации прогнозы будут уточняться.