Охотский антициклон прикроет Приморье?

Синоптики ведут наблюдение за перемещением двух тайфунов, кружащих не так далеко от Приморья.
Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, один, Noru, кружится в районе Японских островов. Еще один тропический шторм, Nesat, бушевавший в Филиппинском море, уже обрушил тропические ливни и ураганные ветры на Тайвань в минувшее воскресенье и продолжает смещаться в направлении юго-восточных районов Китая.
Пока эти два тайфуна непосредственной опасности для нашего края не представляют. Дело в том, что над Охотским морем установился мощный антициклон. Его гребень распространится на юго-запад вплоть до Корейского полуострова.
Тропические вихри будут смещаться в западном направлении, по южной периферии гребня, поэтому, по предварительному прогнозу, в ближайшие несколько дней выхода тайфунов на Приморье не ожидается.
Синоптики Примгидромета внимательно отслеживают траекторию тайфунов и циклонов. При изменении синоптической ситуации прогнозы будут уточняться.
На минувшей неделе «Луч-Энергия» потерпел поражение в матче четвертого тура чемпионата России по футболу в первой лиге. Это была выездная игра в Астрахани против «Волгаря», которого спонсирует одно из подразделений Газпрома и нацеливает его на выход в премьер-лигу.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство