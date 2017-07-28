Город лидирует по количеству новых семей

За первые шесть месяцев 2017 года в Приморье зарегистрировано 36518 актов гражданского состояния, сообщили в пресс-службе края.

Из них 10258 – о рождении детей. Еще 5947 – о заключении брака, что на 304 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по количеству новых семей традиционно является Владивосток – здесь заключено 2126 браков. На втором месте Уссурийск – 782 брака, на третьем – Находка – 478 новых семей.

Кроме того, зарегистрирован 1981 акт об установлении отцовства, 143 – об усыновлении, 513 – о перемене имени.