Город лидирует по количеству новых семей

За первые шесть месяцев 2017 года в Приморье зарегистрировано 36518 актов гражданского состояния, сообщили в пресс-службе края.
Из них 10258 – о рождении детей. Еще 5947 – о заключении брака, что на 304 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по количеству новых семей традиционно является Владивосток – здесь заключено 2126 браков. На втором месте Уссурийск – 782 брака, на третьем – Находка – 478 новых семей.
Кроме того, зарегистрирован 1981 акт об установлении отцовства, 143 – об усыновлении, 513 – о перемене имени.
На минувшей неделе «Луч-Энергия» потерпел поражение в матче четвертого тура чемпионата России по футболу в первой лиге. Это была выездная игра в Астрахани против «Волгаря», которого спонсирует одно из подразделений Газпрома и нацеливает его на выход в премьер-лигу.
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