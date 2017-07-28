Для завода «Мазда» расширили границы ТОР

Правительство России расширило границы территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» специально для включения в список ее резидентов компании «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

– Благодаря расширению границ ТОР инвестор сможет воспользоваться льготным налоговым режимом и административными преференциями. Это позволит компании начать производство обновленных моделей автомобилей Mazda, будут модернизированы мощности промышленного производства, – уточнил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По предварительным оценкам, объем планируемых инвестиций составит свыше 2 млрд рублей. На эти средства планируется создать новые мощности по производству 50 тысяч двигателей в год. Также компания намерена освоить выпуск обновленных версий автомобилей Mazda 6, Mazda CX-5 и автомобильных двигателей Mazda SkyActiv-G.

– Получение статуса резидента ТОР позволит СП «Мазда Соллерс» значительно сократить сроки реализации проекта по организации производства двигателей во Владивостоке. Кроме того, преимущества этого инвестиционного режима позволяют нам с японскими партнерами планировать дальнейшие инвестиции в запуск новых моделей и модернизацию мощностей, – отметил Вадим Швецов, генеральный директор ПАО «Соллерс».

Ранее инвестиционный проект планировалось реализовать в рамках режима Особой экономической зоны (ОЭЗ), напомнили в пресс-службе Минвостокразвития. Но по итогам сравнительной оценки мер поддержки режимов ТОР и ОЭС инвестор выбрал формат ТОР как наиболее эффективный.

Напомним: в настоящее время на Дальнем Востоке создано 17 ТОР, ведется работа по созданию ТОР «Южные Курилы». До конца года планируется сформировать ТОР на острове Русском во Владивостоке.