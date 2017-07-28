Дачи поделили по статусам: сады и огороды

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность садоводческих и огороднических товариществ, сообщается на сайте Кремля.

Закон вступит в силу 1 января 2019 года, его текст опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА «Новости».

Документ упраздняет дачное хозяйство как вид деятельности, а для ведения садоводства и огородничества предусматривает две правовые формы: огородническое некоммерческое товарищество и садоводческое некоммерческое товарищество.

Как уточнили ранее в Минэкономразвития, упразднение дачного хозяйства не исключает возможности построить на участке жилой дом. Но только на садовых участках. Для владельцев огородных участков разрешены только хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости.

Вводится также понятие «садовый дом» – здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения бытовых и иных нужд, связанных с временным пребыванием граждан в таком здании. Садовый дом может быть признан жилым домом, а жилой дом – садовым.

Реорганизовывать некоммерческие организации, созданные гражданами ранее для огородничества, садоводства или дачного хозяйства, не потребуется.

Но регулируется процедура создания товарищества – в частности, учредителей должно быть не менее семи. Закон определяет основания и порядок принятия в члены товарищества, права и обязанности членов, председателя, правления и ревизионной комиссии. Устанавливаются также основания для прекращения членства.

Закон также предусматривает дополнительные цели создания таких организаций, например, обеспечение осваиваемых товариществами участков коммунальной и дорожной инфраструктурой, комплексное благоустройство территории, представление интересов членов товарищества в отношениях с третьими лицами.

Кроме того, предусматривается создание в товариществах органов управления и определяются правовые отношения, связанные имуществом общего пользования. В частности, устанавливается, что недвижимое имущество общего пользования, созданное или приобретенное после вступления в силу нового закона, принадлежит на праве общей долевой собственности владельцам земельных участков на территории садоводства или огородничества пропорционально площади этих участков.

Определяются также полномочия лиц, которые занимаются садоводством и огородничеством без членства в конкретном некоммерческом объединении.

Так, вести садоводство и огородничество без участия в товариществе могут собственники или правообладатели земельных участков. При этом они обязаны вносить плату за приобретение и содержание имущества общего пользования, за услуги и работы товарищества по управлению этим имуществом.

Граждане, не являющиеся членами товарищества, могут знакомиться с его внутренними документами и снимать с них копии, участвовать в общих собраниях товарищества и голосовать по некоторым вопросам.