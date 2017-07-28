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Пятилетка четвертого созыва Думы Владивостока

Всю намеченную работу народные избранники выполнили в срок

Дума Владивостока провела 65-е, юбилейное заседание депутатов четвертого созыва. Свои полномочия они исполняют вплоть до выборов 10 сентября.

В начале заседания председателем думы Владивостока Еленой Новицкой были подведены итоги и отмечены важные вехи в работе думы за пятилетний период:

Внесение изменений в Устав Владивостока, касающихся реформ местного самоуправления, внесение изменений в символы Владивостока – герб, флаг и гимн города. Депутаты впервые задекларировали свои доходы и расходы. Всего было проведено 65 заседаний, на которых было принято 356 муниципальных правовых актов, 800 решений думы. Народные избранники занимались не только законотворческой деятельностью – совместно с администрацией города и при поддержке федерального финансирования депутаты принимали участие в открытии новых детских садов и 20 скверов. Было принято на баланс города 103 объекта Владивостокской крепости и набережная ДВФУ, которая теперь является муниципальной.

– Считаю, что депутаты четвертого созыва плодотворно поработали, с заботой о людях и на благо родного города, – отметила Елена Новицкая.

Бюджет пополнился

В первой половине очередного заседания были приняты сразу в трех чтениях изменения в муниципальный правовой акт №304-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Общая сумма доходов и расходов города составила 12 млрд 930 млн рублей, тем самым, как уточнила начальник управления финансов городской администрации Наталья Лукьяненко, доходы и расходы бюджета увеличены на 111,5 млн рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – на 56,03 млн рублей, налоговых и неналоговых доходов – на 55,4 млн рублей.

– На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов будет дополнительно выделено 4,5 млн рублей, а на капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных проездов еще 26,7 млн, – отметила Наталья Лукьяненко.

На оплату исполнительных листов по судебным производствам в этом году выделено 18,1 млн рублей. Многодетные и молодые семьи тоже не остались без внимания, на ремонт автодорог и проездов к их земельным участкам запланировано потратить 13,5 млн. В темное время суток Владивосток будет, как и раньше, ярко подсвечен. На содержание объектов наружного освещения уже зарезервировано 31,9 млн рублей. Еще 5,5 млн уйдут на содержание спортивных учреждений. Всего на исполнение муниципальных программ будет потрачено 76,8 процента от запланированных расходов бюджета.

Общественный совет

Депутаты четвертого созыва положили начало формированию Общественного совета Думы Владивостока. Он будет сформирован из девяти человек, которые смогут вносить в думу города проекты нормативных правовых актов, проводить встречи по важным проблемам и участвовать в гражданском форуме общественных объединений. Предложения от общественных организаций по кандидатам в новый орган будут приниматься в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного решения по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, 3, каб. 104, общий отдел думы.

– Мы очень долго шли к созданию Общественного совета: внесли изменения в Устав города, наделили общественников правом законодательной инициативы, – напомнила Елена Новицкая. – Кроме того, мы планируем провести 22 августа III Гражданский форум, на который соберем общественные организации города. На форуме мы обсудим программу «Комфортная городская среда».

Работа Общественного совета будет направлена на обеспечение взаимодействия жителей Владивостока, общественных объединений с органами местного самоуправления для решения вопросов местного значения, экономического и социального развития города.

Новый гимн на заседаниях

Регламент Думы Владивостока претерпел изменения. Со следующего, пятого созыва депутаты будут начинать заседания не исполнением гимна России, а гимна Владивостока. С такой инициативой выступил председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Михаил Веселов. Его поддержало большинство коллег. За гимн Владивостока проголосовало большинство депутатов.

Также на заседании были внесены изменения в правила содержания зеленых насаждений, в МПА города «Об организации транспортного обслуживания морским транспортом общего пользования на территории Владивостокского городского округа». Депутат Александр Юртаев подчеркнул важность работы морского транспорта и выразил благодарность всем, кто принимал соответствующий правовой акт.

В конце заседания председатель думы города Владивостока Елена Новицкая искренне поблагодарила депутатов, Контрольно-счетную палату, администрацию города, прокуратуру, работников аппарата за проделанную работу.

– Мы с вами поработали на благо Владивостока и каждого его жителя. Спасибо вам за работу, – сказала Елена Новицкая.  

Автор : Вадим КОЧУГОВ

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