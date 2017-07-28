Китайские студенты ощутили Россию через хохлому

Летняя школа для иностранных студентов «Паруса на Восток» начала работу во Владивостоке при поддержке фонда «Русский мир».

Студентам из Китая зачитали приветствие исполнительного директора фонда Владимира Кочина: «Название летней школы – «Паруса на Восток» – весьма показательно: интерес к Дальнему Востоку России неуклонно растет, а вместе с ним усиливается потребность в изучении русского языка, понимании ценностей и традиций русского народа. Перед вами, дорогие друзья, открывается прекрасная возможность попробовать, ощутить Россию на своем опыте», – говорится в нем.

Программа летней школы «Паруса на Восток» включает большой объем культурных мероприятий. Посещение музеев, картинной галереи, театра, океанариума способствует созданию положительного образа России в глазах иностранной молодежи.

В первый же день работы Летней школы студенты познакомились с таким видом традиционной русской росписи, как хохлома. Все они отлично справились с заданием и унесли с собой сувениры – дощечки, собственноручно расписанные акриловыми красками. На мастер-классе «Русская народная игрушка» участники проекта смогли сделать текстильную куклу-оберег. День завершился обзорной экскурсией по Владивостоку. Студенты проехали по всем мостам и полюбовались бухтой Золотой Рог, посетили окрестности форта Поспелова на Русском острове, увидели своими глазами памятник знаменитой Катюше.