Город отпраздновал Крещение Руси

В минувшую пятницу в Адмиральском сквере горожане и гости приморской столицы праздновали День Крещения Руси. Перед собравшимися выступили творческие коллективы с танцевальными и вокальными номерами. Пришедшие на праздник также могли посетить ярмарку товаров декоративно-прикладного творчества.

Организатором мероприятия выступила администрация Владивостока. С Днем Крещения Руси всех пришедших поздравили заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока Ирина Самусенко, исполняющий обязанности председателя думы города Дмитрий Пенязь, секретарь Владивостокской епархии протоирей Игорь Талько.

– Крещение символизирует собой духовное очищение, дарит людям светлые надежды, укрепляет веру в лучшее, – отметила Ирина Самусенко. – Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, добро и согласие. Счастья вам, крепкого здоровья.

Своими выступлениями в День Крещения Руси порадовали гостей праздника ансамбль Дальневосточного государственного института искусств, заслуженный коллектив Приморского края – образцовый хореографический ансамбль «Алиса», вокальный квартет в составе Александра Пстыги, Дмитрия Сабитова, Дмитрия Горового, Павла Хименкова и других.

В пресс-службе муниципалитета напомнили: в 2010 году были утверждены поправки в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Таким образом, с 2010 года День Крещения Руси стал отмечаться на государственном уровне.