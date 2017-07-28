Столица края намерена стать столицей «Тотального диктанта»

Владивосток присоединяется к миссии повышения грамотности россиян

14 апреля 2018 года по всей России и во многих странах мира пройдет ставшая уже традиционной акция «Тотальный диктант». Эту дату на всю страну озвучили именно из Владивостока – ведь в нашем городе в течение недели проходила стратегическая сессия «Тотального диктанта», где обсуждалось будущее и перспективы проекта.

Главным итогом сессии стало, в частности, объявление новой даты акции.

Диктант – это серьезная работа

– «Тотальный диктант» – проект всемирный, проходит более чем в 70 странах, – рассказала на пресс-конференции, посвященной итогам стратегической сессии, директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец. – И штат акции разбросан от Владивостока до Таллина – это эксперты, другие специалисты. Поэтому и стало у нас традицией собираться два раза в год. Один раз в Новосибирске (на родине диктанта) и обязательно летом в одном из важных для акции городов. На этих летних встречах, которые мы называем стратегическими сессиями, мы определяем, каким будет проект в следующем году и в отдаленном будущем.

– Нынешняя сессия, которая прошла во Владивостоке, для нас особенно важна, потому что дает старт весьма серьезным переменам в проекте, – говорит Ольга Рябковец. – Главное изменение – с будущего года мы будем выбирать столицу акции. Это, на наш взгляд, кардинально изменит проект. Исторической родиной и штаб-квартирой «Тотального диктанта» является Новосибирск. Каждый год автор текста приезжал в этот город и оттуда диктовал его. Но теперь мы решили дать шанс другим городам принять у себя автора диктанта, а также стать точкой притяжения проекта на весь год.

Столица «Тотального диктанта» не будет назначаться, ее будут выбирать. Примерно так: осенью мы будем принимать заявки от городов, желающих стать столицей диктанта. Конечно, это должны быть города, где акция проходит ярко, собирает много участников. После приема заявок на сайте пректа будет проходить голосование, в котором может принять участие любой желающий. Города, которые войдут в шорт-лист (финальную семерку) по итогам голосования, в феврале на традиционной конференции «Тотального диктанта» в Новосибирске покажут свои презентации, а уже жюри определит победителя.

Выбор новой столицы проекта каждый год – важное дело. Со стороны кажется, что «Тотальный диктант» – это просто и весело: пришли, написали, ушли. А на самом деле огромная работа организаторов и экспертов. Уже сегодня разрабатывается программа подготовительных курсов к диктанту, готовится сборник статей по итогам прошлогоднего, сборник комментариев, который дает возможность обеспечить единство проверки диктанта во всех городах… А это очень непросто, и на столицу «Тотального диктанта» ляжет множество обязанностей. Но желающих много. Думаю, заявок будет немало и конкуренция будет честной.

Координатор «Тотального диктанта» во Владивостоке Вячеслав Беляков тут же заявил, что наш город, разумеется, примет участие в первом же отборе столиц проекта.

– Безусловно, Владивосток – один из передовых городов «Тотального диктанта», эта акция проходит в нашем городе много лет. Владивосток – форпост России на Тихом океане, причем не только с военной, но и с образовательной точки зрения, поэтому диктант так важен для нашего региона, в нем принимает участие много иностранцев. Более 2000 человек писали его во Владивостоке в этом году, были задействованы десятки площадок… И поэтому мы считаем, что Владивосток может быть столицей «Тотального диктанта» и что у нас хватит сил, чтобы осуществить этот проект. Официально заявляю, что мы примем участие в первом же голосовании, и надеюсь, что горожане нас поддержат, – приводит доводы Вячеслав Беляков.

А председатель экспертного совета проекта Наталья Кошкарева рассказала, что Владивосток давно притягивал взгляды организаторов «Тотального диктанта» и по другим причинам.

– Мы приехали в столицу Приморья, поскольку именно здесь самая большая площадка, на которой пишут диктант иностранные граждане, в том числе студенты, – сказала Наталья Кошкарева. – И мы приехали прежде всего для обмена опытом. Хотим понять, какие механизмы привели к тому, что именно во Владивостоке удается так эффективно привлекать иностранцев к написанию диктанта, чтобы распространить этот опыт на другие регионы. Ни в одном другом городе, даже на родине проекта, работа с иностранцами не идет так эффективно, как у вас.

Кроме того, отправляясь во Владивосток, мы не забывали о главной миссии «Тотального диктанта» – просветительской. И члены экспертного совета, например главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов, выступили с лекциями о лингвистике и русском языке на базе библиотеки «БУК» (о том, что обсуждали на этих лекциях, читайте в одном из ближайших номеров «В». – Прим. ред.). Также эксперты прочли лекции в ДВФУ в рамках курса повышения квалификации для филологов. Нам было также важно пообщаться с коллегами, потому что в ДВФУ существует одна из самых сильных в стране синтаксических школ. Мы лучше узнали друг друга и обсудили такие темы, как эффективная проверка «Тотального диктанта», написание комментариев к нему и так далее, узнали много нового, что может применяться на других площадках проекта.

Диктаторы – это не страшно

Разумеется, присутствовавшие на пресс-конференции представители ведущих СМИ Приморья расспрашивали организаторов «Тотального диктанта» о нюансах акции…

– Как готовят диктаторов – тех, кто читает текст в аудиториях? Нет ли у вас желания отказаться от практики приглашения непрофессионалов – ведь такой человек не всегда может правильно продиктовать, выдержать все нужные паузы… В некоторых регионах стали приглашать в диктаторы губернаторов, например…

– Да, у нас нет жестких ограничений в том, кто может выступить диктатором. Чаще всего это школьные или вузовские преподаватели. Но бывает, что мы приглашаем и медийных персон, и известных в том или ином регионе людей – тех, что могут служить положительным примером, – подчеркнула Ольга Ребковец. – Да, случается, что такие люди не имеют поставленной речи и не умеют диктовать, но для этого с ними проводят занятия эксперты, также они получают на руки такую версию текста, где обозначены все паузы и так далее.

– Миссия «Тотального диктанта» состоит и в том, чтобы привлечь как можно больше людей не только к умению писать грамотно, но и говорить правильно, красиво, – добавила Наталья Кошкарева. – Мы готовим каждого диктатора к прочтению художественного текста, и это, на мой взгляд, хорошо. Мы продолжим такую работу, и с каждым годом людей, умеющих говорить красиво, грамотно, правильно, будет становиться все больше.

– По каким параметрам выбирается текст для «Тотального диктанта»?

– Он и не выбирается, – улыбнулась Ольга Ребковец. – Мы выбираем автора – одного из известных современных российских писателей, чтобы он написал текст специально для акции. Автора выбираем коллегиально, причем для него эта работа – волонтерство, гонорара он не получает.

Ограничений для автора по теме нет, только по количеству слов, скажем так.

Написать небольшой фрагмент – задача для автора, как правило, непривычная и интересная, даже сложная. Причем он работает в связке с экспертным советом, приводя текст в тот вид, который подходит для диктанта.

– Жанр диктанта сложный для писателя, – пояснила Наталья Кошкарева. – Ведь обычно свои произведения он пишет в расчете на индивидуальную беседу с читателем. Купил книжку – и читаешь про себя. А здесь все иначе. Текст идет через прочтение, через восприятие на слух. Задача экспертного совета – подсказать автору, что будет сложно восприниматься на слух, что нужно упростить или усложнить. Конечно, мы никогда не говорим: рассыпьте в тексте 20 орфограмм и 30 пунктограмм, иначе получим на руки тест, а не художественный текст. Мы хотим, чтобы текст был интересным для записи, был личным, эмоциональным… Тотальный диктант – не ЕГЭ, у нас другие цели. Наша миссия – сделать так, чтобы люди стремились быть грамотными и повышали уровень владения русским языком, старались писать лучше.

И с грамотностью все хорошо

– «Тотальный диктант» пишут уже пять лет, стали ли грамотнее за это время люди, как вам кажется? И есть ли у разных регионов какие-то специфические ошибки?

– Диктант пишут с каждым годом все лучше, в этом году 9 процентов отличников, это существенно больше, чем было в 2016-м. Могу вам точно сказать, что те, кто пишет диктант из года в год, делают это все лучше и лучше, – ответила Наталья Кошкарева. – Этому способствует то, что в городах, задействованных в «Тотальном диктанте», проходят курсы «Русский по пятницам (или другим дням недели)». Уже второй год у нас работает онлайн-курс подготовки к диктанту, и им активно пользуются.

Я веду курс «Русский по пятницам» уже больше четырех лет в НГУ. У меня есть слушатели, которые ходят на них с самого первого занятия. Начинали с двоек и троек, а теперь хорошисты и отличники «Тотального диктанта». Есть люди, которые не ходят на курсы, но на протяжении многих лет пишут диктант, смотрят свои ошибки, читают комментарии, приходят на разбор, когда каждый может после диктанта прийти на ту площадку, где он его писал, и проконсультироваться с профессиональным филологом. И такие участники тоже показывают рост грамотности.

Что касается типичных ошибок, то пока мы только собираемся провести такое глобальное исследование по разным регионам. Дело в том, что мы не храним у себя написанные работы, их забирают участники акции. И вот только в этом году у нас появилась возможность сканировать работы и хранить у себя на сервере, а значит, заняться в том числе и разными исследованиями.

Конечно, есть ошибки, которые люди делают почти всегда вне зависимости от региона: «не» слитно и раздельно, одна и две буквы «н» в словах типа «мороженое», выбор двоеточия или тире. Такие ошибки мы почти всегда можем предсказать.

– А у владивостокцев высокий уровень грамотности?

– В своих работах владивостокцы совершают точно такое же количество ошибок, как и жители других городов, – ответил Вячеслав Беляков. – Проект не создан и не проводится для того, чтобы выставить тому или иному городу оценку за грамотность. Он придуман, чтобы каждый человек мог проверить свою грамотность и задуматься об этом. Если говорить о количестве отличников, то во Владивостоке он довольно приличный, скажем так. В этом году число отличников было больше, чем в далеком 2012 году, когда диктант прошел у нас впервые. Это говорит о том, что люди хотят участвовать в акции, ходят на подготовительные курсы, которые в нашем городе организованы на базе сразу двух вузов и муниципальной библиотечной системы. Значит, владивостокцы стремятся стать грамотными.

И хотя мы не ставим задачу сравнивать регионы, мы видим каждый год одно и то же: уровень грамотности по всей стране примерно одинаков.

– Грамотность в России очень высока, – добавила Наталья Кошкарева. – Я объясню. Есть множество языков в мире, которые вообще не обладают письменностью. Есть языки, в том числе и в России, для которых не разработаны своды орфографических и пунктуационных правил, то есть люди пишут на них как хотят.

Русский язык – один из немногих в мире, у которого существует давняя письменная традиция, для которого разработаны великолепные справочники, словари. Школьная практика позволяет всем без исключения научиться читать и писать. Что такое грамотный человек? Словарь четко определяет: тот, кто умеет читать и писать. Так что в России с этим очень хорошо.