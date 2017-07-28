Над «Лучом» вновь сгущаются тучи

На минувшей неделе «Луч-Энергия» потерпел поражение в матче четвертого тура чемпионата России по футболу в первой лиге. Это была выездная игра в Астрахани против «Волгаря», которого спонсирует одно из подразделений Газпрома и нацеливает его на выход в премьер-лигу.

В первом тайме «Луч» держался оборонительной стратегии, периодически переходя в контратаки. Это позволяло «желто-синим» держать свои ворота в неприкосновенности. Но нападение «тигров» ничем себя не проявило. Тайм завершился нулевой ничьей.

В перерыве хозяева поля усилили собственную линию нападения. Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев устроил взбучку своим футболистам, нацеливая их на атаку. А вот наши земляки утратили контроль в защите. И это печально сказалось на игре. В начале второй половины встречи «Луч» пропустил два мяча. На 55-й минуте полузащитник «Волгаря» Роман Акбашев прошел практически от центра поля, обвел нескольких защитников «Луча» и точно пробил в дальний от голкипера угол ворот – 1:0. Через три минуты волжанина Дмитрия Кабутова сбили в штрафной «желто-синих» и арбитр встречи назначил пенальти, который точно реализовал Алексей Сутормин. «Луч-Энергия» пытался в концовке поединка отыграться, было несколько интересных атак, которые так и не завершились взятием ворот хозяев. Счет на табло остался без изменения – 2:0.

Кстати, это было третье поражение в сезоне, и каждый раз с одинаковым счетом 2:0, причем все три раза на чужом поле. Единственным оправданием для «тигров» может служить тот факт, что для «Луча» это был третий матч подряд за восемь дней с длинными перелетами через всю страну. Конечно, спортсмены Владивостока элементарно не успели физически восстановиться. Но, как известно, спорт не любит слабых.

«Луч-Энергия» сразу же опустился на 16-е место в турнирной таблице и попал в зону вылета.

На счету «желто-синих» после игры в Астрахани так и осталось три очка. А вот «Волгарь» сумел выбраться в лидирующую группу в первой лиге.

– Сыграли организованно первый тайм, – отметил на послематчевой пресс-конференции тренер «Луча» Константин Емельянов. – Минимизировали опасные моменты возле наших ворот. Держали игру под контролем. В перерыве вроде бы с ребятами договорились играть дальше так же строго, организованно, но, к сожалению, за две-три минуты проиграли матч. Если мы такие голы будем пропускать, то, конечно же, ловить нам нечего в первой лиге. Проиграли на выезде дважды, хотя хотели очки взять у соперника. Может быть, какой-то психологический момент на ребят влияет. В матче с «Волгарем», пропустив первый мяч, побежали, раскрылись и из-за этого пропустили второй гол. Хотя при этом в дальнейшем руки не опустили, хотели забить, но не получилось.

Тем временем сразу два иностранных защитника пополнили состав «Луча-Энергии». В команду влились 27-летний Деян Болжевич из Черногории и 26-летний Оливер Празновски из Словакии. Деян Болжевич играл за сербские «Чукарички», «Нови Пазар», «Вождовац», в Узбекистане за «Насаф» и на Мальте за «Хибернианс». Оливер Празновски перешел в «Луч-Энергию» из польского «Катовице» (команды высшей лиги Польши), а ранее играл в Словакии за «Жилину», «Ружомберок» и «Римавска-Собота». Оба футболиста звезд с неба не хватали. Посмотрим, как они сумеют помочь нашему клубу.