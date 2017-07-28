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За обман покупателей можно лишиться бизнеса

Штрафовать будут не только юрлиц, но и индивидуальных предпринимателей. У них максимальный штраф – 40 тысяч рублей. Маловато? Так раньше и того не было, уверяет портал «ПродMag». Вообще не было статьи, по которой можно было судить и штрафовать за продуктовые подделки.
За обман покупателей можно лишиться бизнеса

Документ о новых правилах (закон о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях) публикует «Российская газета».

Как пояснили «РГ» в Роспотребнадзоре, который, собственно, и настаивал на ужесточении ответственности за производство и продажу «неправильной» (не соответствующей техрегламенту. – Прим. ред.) продукции, судьи просто не знали, по какой статье привлечь нарушителя. В ведомстве рассказали, что обычно штрафовали за введение покупателей в заблуждение. Но там совсем пустяковые штрафы, которые не останавливали тех, кто привык извлекать сверхприбыли, подменяя в своих продуктах и товарах заявленные на этикетках дорогие ингредиенты на дешевые. То есть по полной программе нарушителей было крайне сложно привлечь к ответственности.

Теперь в Кодекс об административных правонарушениях ввели несколько штрафов и мер ответственности. Сначала на производителей и продавцов наложат невысокие штрафы: максимум до 10 тысяч на индивидуальных предпринимателей и до 30 тысяч – на юрлиц, пишет rg.ru. Однако если после проверки надзорных органов они не приостановят производство и реализацию продукции, то для индивидуалов штраф вырастет до 40 тысяч рублей, а для юрлиц – до полумиллиона. Ну а если нарушители попадутся повторно, то их ждет конфискация не только товара, но и оборудования, на котором он был произведен, либо приостановление деятельности торгового или промышленного предприятия на срок до трех месяцев. Штраф для юрлиц может доходить до миллиона.

Эксперты расходятся во мнении насчет того, насколько опасен фальсификат (нарушение техрегламента, когда, например, вместо сливочного масла кладут растительное). По мнению и.о. академика-секретаря Отделения медицинских наук РАН Виктора Тутельяна, фальсификат может быть разный – и опасный для здоровья человека, и неопасный, но вводящий человека в заблуждение. «Если, например, в сок добавляют искусственный краситель, это вредно для здоровья. А если в колбасные изделия кладут белковый продукт, полученный путем переработки шкур животных и содержащий коллаген, это не опасно. Просто пищевая ценность колбасы снижается на 20 процентов, так как коллаген задерживает жидкость в готовом продукте. Это дает вес, но не придает пользы. Соответственно, при минимуме затрат производители получают прибыль, а мы с вами едим колбасу, которой сложно утолить голод».

Как поясняет «РГ» глава Роспотребнадзора Анна Попова, фальсификата на полках наших магазинов, к счастью, не так уж и много. Но он есть, и задача государства – сделать так, чтобы россияне покупали только полезную и качественную продукцию. Добиваться этого Роспотребнадзору помогает система быстрого оповещения, куда в онлайн-режиме поступают все сведения о фактах выявления фальсифицированных товаров. «В год мы делаем порядка 5 миллионов исследований готовой продукции, – поясняет Попова. – При этом только 6-7 процентов продукции не соответствует заявленным характеристикам». Чаще всего подделывают молочную продукцию и мясные консервы. Но, как отмечает Анна Попова, фальсифицированной молочки с каждым годом становится все меньше и меньше – чуть более 4 процентов от исследуемых проб. С ужесточением законодательства в ведомстве надеются, что фальсификат вообще сойдет на нет.

Что касается контрафакта (подделка известных брендов), то здесь закон суров, наказание – вплоть до 6 лет тюрьмы. Роспотребнадзор предлагает ввести уголовную ответственность и за фальсификат. По сути, эти подделки – звенья одного обмана, цель которого продать нам за рубль то, что и копейки не стоит.

Автор : Отдел экономики «В»

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