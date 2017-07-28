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Cахар на вывоз

Производство сахара в России в первом полугодии 2017 года увеличилось в 1,6 раза относительно того же периода 2016-го. Средняя потребительская цена на этот продукт упала на 16,3 %, следует из данных Минсельхоза, с которыми ознакомились «Известия».

Отметим, по данным Приморскстата, в нашем крае сахар за полгода также подешевел, но не так впечатляюще, как в среднем по стране, – всего на 5 %.

Отраслевики, чья деятельность непосредственно связана с закупками сахара, утверждают, что рост производства осуществляется для развития экспорта, объемы которого за год выросли в десятки раз.

По данным Минсельхоза, за первые шесть месяцев 2017 года в России было изготовлено 606 тыс. тонн сахара. Это на 60 % больше, чем в январе – июне 2016 года (376,9 тыс. тонн). В основном прирост произошел за счет свекловичного сахара – объемы его производства за тот же промежуток времени достигли 584,1 тыс. тонн, что в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет издание.

На фоне этого средняя розничная цена сахара упала по сравнению с предыдущим годом. По состоянию на 26 июня она составляла 45,2 рубля за килограмм – на 16,3 % меньше, чем на соответствующую дату 2016 года.

По мнению исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, такие процессы логичны.

– Россия не является значимым игроком на глобальном рынке сахара. У нас заводы, специализирующиеся на этой продукции, работают на собственном сырье не круглый год, а только в сентябре – феврале, пока есть из чего изготавливать товар. В остальные же месяцы приходится завозить из-за границы сахар-сырец. В этом году для производства свекловичного сахара своего сырья хватило на больший период, поэтому и объемы изготовленной продукции выросли, – пояснил «Известиям» Дмитрий Востриков.

Он затруднился прокомментировать изменения ценовой политики, однако отметил, что стоимость тростникового сахара обычно ниже, чем свекловичного, – трава растет быстрее корнеплода и чаще дает урожай.

По данным Минсельхоза, в январе – мае этого года Россия поставила за рубеж, в том числе в страны ЕАЭС, 199,4 тыс. тонн сахара. В то время как в 2016 году только 2,5 тыс. тонн.

Стоит отметить, что изменений в цене на сахар не увидели производители хлеба и сладкой продукции. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон рассказал «Известиям», что заводы не почувствовали выгоды от снижения цен на сахар.

– Ситуация на рынке такова, что хлебопекарные предприятия не приобретают сахар прямо с заводов, которые его изготовляют. Они покупают эту продукцию у оптовых продавцов, с которыми заключены многомесячные контракты. А оптовая цена на него не снижалась, – объяснил он.

Импорт сахара в этом году значительно сократился. По данным Минсельхоза, в январе – июле 2017-го в Россию завезли 2,9 тыс. тонн продукции без учета торговли со странами ЕАЭС (год назад объем импорта составлял около 179 тыс. тонн).

Автор : Отдел экономики «В»

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