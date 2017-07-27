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Вице-губернатор подозревается в превышении полномочий

Во Владивостоке в среду был задержан вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков. В СМИ появилась информация об обысках в здании администрации региона. А вчера Фрунзенский суд рассматривал вопрос об избрании Вишнякову меры пресечения (на момент сдачи номера решение суда известно не было). Вице-губернатора Вишнякова, как сообщил РИА «Новости» представитель суда, подозревают в превышении полномочий.

Отметим, что Евгений Вишняков курирует вопросы ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды и лесного хозяйства. По непроверенным данным, интерес силовиков связан с деятельностью Евгения Вишнякова в энергетической области и касается Уссурийска.

Задержание вице-губернатора вызвало огромный резонанс в экспертной среде.

– Евгения Вишнякова называют человеком из близкого окружения губернатора Владимира Миклушевского, – приводит слова юриста Алексея Клецкина РИА VladNews. – И случившееся стало сюрпризом для краевой администрации. Говорить о какой-то совместной с правоохранительными органами работе по декриминализации региона не приходится… В день задержания было запланировано проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям края с участием Вишнякова, о чем были проинформированы главы муниципалитетов. Соответственно, версия об отпуске этого человека, предлагаемая администрацией края, выглядит неубедительно…

По мнению эксперта, «произошедшие события показывают, что силовой блок работает автономно, дистанцируясь от исполнительной власти».

– В условиях, когда руководство региона не способно наладить взаимодействие с силовиками, сформировать эффективную команду и обеспечить ей гарантии безопасности, возникает лишь один вопрос: кто следующий? – заключает эксперт.

Напомним: ранее правоохранительными органами были арестованы вице-губернаторы Сергей Сидоренко и Олег Ежов.

Автор : Отдел новостей «В»

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