Передовики мультипликации

Инвестиционное агентство Приморского края посчитало себя в 30 раз эффективнее Минвостокразвития

Каждый рубль, потраченный Инвестиционным агентством Приморского края в прошлом году, привлек 205 рублей частных инвестиций. При этом в 2015 году мультипликатор оказался еще выше – почти 300 частных рублей на один государственный. Такие цифры приведены в отчете агентства за 2014–2016 годы, который был представлен на бюджетном комитете Законодательного собрания региона.

Депутаты восприняли данные показатели с удивлением. Дело в том, что причиной выступления агентства перед депутатами стали как раз многочисленные вопросы, возникшие у народных избранников к эффективности организации и оправданности бюджетных расходов на нее. В итоге агентство заявило о своих достижениях, да еще такого масштаба, которому позавидовали бы ведущие компании мира, не говоря уже о Министерстве развития Дальнего Востока и полпредстве президента в ДФО.

Оформили дубль

Согласно докладу, который представил Антон Родионов, директор Инвестиционного агентства Приморского края, в 2014 году структура получила 74 миллиона рублей из регионального бюджета.

– Объем налоговых поступлений от деятельности организаций, находящихся на сопровождении в агентстве в этом году, составил 1,332 миллиарда рублей, – сообщил он. – В 2015 году агентством было израсходовано 84 миллиона рублей. Налоговые поступления составили 1,561 миллиарда. В 2016 году потратили 86 миллионов рублей. Получили налогов на 1,376 миллиарда.

Как заметил председатель бюджетного комитета ЗС ПК Галуст Ахоян, большинство организаций, перечисленных в докладе, являются резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Сопровождением их уже занимаются Минвостокразвития и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций.

– Мы в любом случае работаем вместе, – сообщил Антон Родионов. – Потому что если будем работать порознь, то получится как у рака, лебедя и щуки – тянули бы в разные стороны. Только у федеральных структур находятся полномочия по предоставлению налоговых льгот, а у нас – региональные полномочия, выделение земельных участков и т. д.

– То есть они себе ставят галочки, что привлекли столько инвестиций в Приморский край, и вы ставите галочки ровно над теми же проектами? – резюмировал депутат.

– Все ставят галочки, – согласился директор агентства. – Есть еще и другие структуры развития. Есть Фонд развития Дальнего Востока, есть Агентство по развитию человеческого капитала и т.д. Примерно такой же работой занимаемся и мы, только на краевом уровне. Помогаем предпринимателям готовить документы, вместе подаем их в Корпорацию развития Дальнего Востока…

Рубль за триста

Представителю Инвестиционного агентства Приморского края сделали резонное замечание: некорректно говорить, что структура привлекла больше миллиарда инвестиций в Приморский край, потому что в этой сумме есть заслуга (как минимум не меньшая, а, по сути, определяющая) Минвостокразвития и других организаций.

– Там есть также и ваша заслуга, и заслуга президента, – ответил на это Антон Родионов.

– Если бы вас не было, то размер инвестиций в Приморский край уменьшился бы? – напрямую спросили депутаты.

– Мое персональное мнение – да, уменьшился бы, – сообщил директор агентства.

Сотрудники Инвестиционного агентства провели оценку эффективности своей деятельности. Так, объем привлеченных агентством инвестиций в основной капитал на рубль бюджетных средств составил в 2014 году 225 рублей, в 2015-м – 298 рублей, в 2016-м – 205 рублей.

– 17 июля Юрий Трутнев (полпред президента в ДФО и вице-премьер правительства РФ. – Прим. авт.) встречался с президентом и докладывал о развитии Дальнего Востока. Так вот на этой встрече он сказал, что на Дальнем Востоке добились мультипликационного эффекта, равного десяти. То есть на рубль бюджетных средств привлекается 10 рублей частного капитала. Судя по докладу, вы привлекаете на бюджетный рубль 300 частных рублей. Это несопоставимые цифры, – прокомментировал доклад Виктор Милуш, депутат.

Отметим также, что о мультипликаторе, равном десяти, не раз в своих докладах и выступлениях говорил Александр Галушка, министр развития Дальнего Востока.

– Минвостокразвития и Юрий Трутнев готовят свои доклады по своим цифрам. Я не готов пояснить содержание его доклада, – коротко ответил Антон Родионов.

Ударят лекциями по монозависимости

Другой важный вопрос, посвященный эффективности работы агентства, касался ситуации с добывающими предприятиями края, от которых напрямую зависит благополучие целых населенных пунктов.

– За последние годы мы дважды из краевого бюджета выделяли деньги в Светлогорье на поддержку коммерческого предприятия – Лермонтовского ГОК, – сообщил депутат Владимир Беспалов. – Это же неправильно. Меня интересует, что сегодня происходит с инвестиционной привлекательностью горнорудной, горнохимической промышленности и лесного комплекса в регионе.

Напомним, что в январе 2017 года губернатор Приморья, посетив Светлогорье, принял решение о выделении 250 миллионов рублей на восстановление производства Лермонтовского горно-обогатительного комбината.

– Стратегия нашей работы заключается в укреплении сильных сторон, – объяснил Антон Родионов. – Поэтому в основном мы концентрируемся на транспорте, логистике, туризме и сельском хозяйстве. В Приморском крае есть моногорода, в их числе и Светлогорье. Мы работаем в этих моногородах. На текущий момент проводим обучение специальных управленческих команд моногородов. В эти команды входят главы и депутаты монопоселений, сотрудники местных администраций, а также представители бизнеса.

По словам директора агентства, в Светлогорье уже принимаются действия по уменьшению монозависимости. Инвестор создал предприятие по лесопереработке, на котором трудятся 80 человек. А в будущем он планирует вложить в производство 500 миллионов рублей и увеличить штат до 200 единиц.

– Если говорить про горнохимическую отрасль, то сегодня мы вместе с собственниками дальнегорского «БОРа» пытаемся придумать проекты, которые бы позволили уменьшить монозависимость города. На текущий момент на комбинате трудится довольно большое число людей. Даже если мы откроем там лесопереработку, это займет от силы треть сотрудников «БОРа». Одним из универсальных решений, как мы видим, является размещение в моногородах колл-центров службы 112. А местных жителей обучить на операторов данных колл-центров, – поделился перспективами для моногородов Антон Родионов.