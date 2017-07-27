Высоцкий собрал единомышленников

В приморской столице день памяти легендарного барда и актера отметили стихами, песнями и философскими размышлениями

Владимир Семенович ушел из жизни 25 июля 1980 года. Импровизированный концерт в честь этой скорбной даты состоялся в минувший понедельник в Театральном сквере рядом с поющим памятником поэту и актеру. С недавних пор это место в краевом центре стало местом встречи всех, кто любит и ценит творчество Высоцкого.

Зрителей на концерте было немного – в день памяти собрались самые верные приверженцы его таланта. Почти всем далеко за сорок. И это понятно: под хрип Высоцкого прошла их юность и молодость. Эти люди слушали его песни, переписывали их с магнитофона на магнитофон, охотились за его пластинками – в то время в музыкальных магазинах можно было купить сорокапятки с его песнями. На экранах кинотеатров шли фильмы с его участием. Правда, редко. И Станислав Говорухин уже снял свой знаменитый сериал «Место встречи изменить нельзя», где у актера главная роль начальника отдела по борьбе с бандитизмом Глеба Жеглова. Вся страна слушала и любила его творчество – и как барда, и как артиста, но официально талант Высоцкого не признавался – никаких регалий и званий он не имел, кроме всенародного признания и обожания. Такой вот парадокс советской действительности…

Высоцкого с нами нет уже 37 лет. Он сгорел в 42 года, в самом расцвете творческих сил. К этому времени его популярность шагнула далеко за пределы СССР, и он сам не только объездил с концертами Союз нерушимый, но и побывал во многих странах.

В мае 1971 года Владимир Семенович выступал на сцене бывшего Дворца культуры моряков. Ныне это Пушкинский театр. О тех памятных концертах напоминает мемориальная табличка на здании. В этом году среди выступавших на дне памяти в Театральном сквере был Анатолий Знаменщиков, заслуженный работник физкультуры РФ. Ему не только посчастливилось послушать Высоцкого в ДКМ, но и спеть ему несколько песен в кабинете директора дворца Анатолия Белого. На что Белый тогда сказал, что Знаменщиков хрипит громче, чем Высоцкий.

Один из участников дня памяти житель Владивостока Сергей Игнатенко слушает Высоцкого с детства. Он впервые услышал его песни в кинофильме «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», где прозвучала «Баллада о борьбе». Сергей признается, что эта песня его потрясла.

– Я был ребенком, но до сих пор помню впечатления от этого кинофильма и песни. В старших классах благодаря творчеству Высоцкого сам стал сочинять стихи и песни. Для меня он всегда живой. Его песни, роли, стихи полны позитивной энергетики, наполнены жизненной силой. Я чувствую его присутствие, – признался Сергей Игнатенко.

Валерия Гапонова на дне памяти Высоцкого читала его стихи.

– Я благодарна организаторам концерта за приглашение. Мне радостно, что люди приходят на день памяти и что традиция проводить в этот день концерт в Театральном сквере не затухает. Я читала стихи, но в будущем году попробую спеть.

Для организаторов мероприятия Александра Кравченко и Людмилы Жерздинской импровизированный концерт в Театральном сквере – дань памяти и уважения русскому поэту и актеру. А также своеобразное проявление любви жителей «открытого порта Владивосток» к Высоцкому. По словам устроителей дня памяти, у них не было проблем с получением места под концерт, как и с компоновкой его программы.

– Мы обзвонили своих друзей, предложили им выступить, отказов не было. Мы бы даже удивились, если бы кто-то сказал нет. Все, кто сегодня выступал на дне памяти, – это участники фестиваля бардовской песни «Приморские струны», который будет проходить в этом году 37-й раз. Не юбилей, конечно, но тоже можно порадоваться. Фестиваль, который когда-то был культурной визитной карточкой Приморья, не канул в Лету, не пропал, – рассказал корреспонденту «В» Александр Кравченко.– Да, сейчас нет той многотысячной массовости на фестивальной поляне, как в былые годы. Времена сейчас другие, и люди слушают иные песни и иные ритмы. Но Владимир Высоцкий, как мне кажется, объединяет всех: физиков и лириков, пессимистов и оптимистов, верующих и убежденных атеистов. Высоцкий – это наше все! Его песни слушали, слушают и будут слушать еще долго.

Его сподвижница Людмила Кравченко с ним солидарна:

– Высоцкий своими песнями привлекает и сближает. На фестивале «Приморские струны» люди спели две-три песни и разъехались. И мы даже не успеваем поговорить, обменяться информацией. А площадка в Театральном сквере дает возможность пообщаться единомышленникам, услышать песни, которые кто-то специально выучил ко дню памяти Владимира Семеновича. Да, мы подавляющее большинство его стихов и песен знаем наизусть. Но каждый выступающий поет их по-своему, вкладывая в известные строчки свою энергию, какие-то необычные интонации, свое переосмысление текста. И тогда каноническая песня Высоцкого звучит и воспринимается по-новому. При этом нет запретов на нестандартное исполнение. Это и подкупает наших самодеятельных артистов. Высоцкий позволяет им творить. Поэтому его песенное творчество будет интересно всегда.

Напомним: впервые день памяти Владимира Высоцкого стали отмечать во Владивостоке в 2013 году, когда в Театральном сквере по инициативе главы города Игоря Пушкарева установили поющий памятник поэту и артисту. Подобного монумента в России нет. В июле 2014 года на дне памяти Игорь Пушкарев, узнав о проблемах организаторов «Приморских струн», посодействовал им в получении помещения под штаб фестиваля на улице Пограничной, 12а. Комната, правда, скромная, но до этого у местных бардов и такой не было. Теперь здесь базируется Центр авторской песни.

Остается добавить, что концерт в честь Владимира Высоцкого проходит в Театральном сквере не только в июле, но и 25 января, в день его рождения. Да, зимой холодно и не так уютно, как в июле. Но зрителей и в стужу здесь не меньше, чем летом. Людей согревают песни Высоцкого.

P.S. Еще одним событием, посвященным творчеству артиста, стал владивостокский фестиваль имени Владимира Высоцкого «Парус».

Первый фестиваль, идея проведения которого принадлежит Игорю Пушкареву, с большим успехом прошел 29 июля 2016 года.

А сегодня, 28 июля, в амфитеатре Спортивной Гавани пройдет гала-концерт второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус». Гостей мероприятия, которое начнется в 17 часов, ждет настоящее шоу. Артисты будут исполнять песни Высоцкого вживую, часть номеров сопровождают выступления танцоров. Дополнят впечатления оригинальные декорации.