Как несчастье помогло

И хотя русская пословица гласит, что не стоит зарекаться от сумы и тюрьмы, я на правах колумниста «В» добавлю: также тебе никто не гарантирует и безупречного здоровья.

В организме человека процессы могут протекать настолько непредсказуемо, что одна хворь потянет за собой другую. И чтобы ее выявить, порой надо заполучить третью болезнь. Чтобы было понятно, приведу конкретный пример с реальным человеком.

Итак, наш герой ломает лодыжку – ну с кем не бывает? В травмпункте ему накладывают гипс. Почти полтора месяца он прыгает на костылях.

И все бы ничего, но эта травма провоцирует образование тромбов. Самый большой из них прочно оседает внутри легочной артерии. И начинает расти, затрудняя движение крови. Как его обнаружить и как узнать о его существовании? Ведь передвижений минимум и причин для осложнений на сердце нет вовсе. Ничто не предвещает тяжких последствий, ведь дыхание и сердцебиение в норме. Ну, может, не совсем в норме (появилась одышка, стало сердце покалывать, непонятные боли появились), но все трудности моментально списываются на перелом.

Именно в этот момент на человека, как снежный ком с горы, обрушивается еще одно заболевание – пневмония. Причем в настолько тяжелой форме, что банальными таблетками уже не отделаться. И вызванный на дом участковый врач настоятельно рекомендует госпитализацию.

В первой городской клинической больнице Владивостока на улице Садовой забили тревогу буквально сразу же после сдачи первых обязательных анализов. Тут же назначили ЭКГ. Врач – специалист по электрокардиографии сообщил о тромбе. Но степень опасности еще была размыта. Поэтому следующим шагом стала компьютерная томография, она показала, что тромб перекрыл артерию на 95 процентов. Это значит, что любой следующий шаг мог стать последним.

Поэтому после сканирования пациента увезли на каталке прямо в реанимацию. Через несколько дней опасность была снята. А наш герой пошел своими ногами в палату отделения пульмонологии для лечения пневмонии. Хотя и кардиологи еще какое-то время не выпускали его из поля зрения.

Вот и получается, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Это я о том, что вряд ли удалось бы своевременно обнаружить тромб, если бы не пневмония. А всему виной стал банальный перелом.

Так что берегите себя, дорогие читатели. И не болейте!