Уважаемые моряки и ветераны Тихоокеанского флота!

От имени депутатов Думы города Владивостока примите поздравления с Днем Военно-морского флота!

Основание военного поста Владивосток, его развитие, первые экономические успехи города – вся судьба города неразрывно связана с морем и с Военно-морским флотом. Наш город помнит имена моряков, вошедших навсегда в историю нашей страны: адмирала Геннадия Невельского, адмирала Николая Кузнецова, вице-адмирала Степана Макарова. В числе почетных граждан города Владивостока командующие Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Федоров и адмирал Геннадий Хватов. Мужеству, стойкости, героизму военных моряков Владивосток обязан званием города воинской славы.

С флотом связана жизнь многих горожан – ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил, действующих офицеров и матросов, тех, кто проходил в рядах флота срочную службу, кто работал и работает на флотских предприятиях и учреждениях.

С каждым годом совершенствуется военно-технический потенциал российского флота, усложняются боевые задачи. Однако неизменными остаются славные традиции, которые с гордостью продолжают новые поколения моряков и офицеров.

Желаю вам успехов в повышении боевой готовности Военно-морского флота, совершенствовании профессионализма и воинского мастерства, крепкого здоровья, мира и благополучия!

С праздником вас, дорогие друзья, с Днем Военно-морского флота России!

Елена Новицкая, председатель Думы города Владивостока