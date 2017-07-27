Прошлогодний «Лотос» дополнят «Сихотэ-Алинем»

Гости третьего Восточного экономического форума побывают на съемочной площадке, пообещали в пресс-службе края.

Интерактивная зона, стилизованная под съемочную площадку, дополнит павильон Приморья, который будет открыт для участников третьего ВЭФ в рамках фестиваля «Улица Дальнего Востока».

На набережной ДВФУ разместятся девять павильонов субъектов ДФО. Экспозиция Приморья будет состоять из двух основных объектов: прошлогоднего павильона «Лотос» и нового – «Сихотэ-Алинь». Гости смогут не только посмотреть выставки и музейные экспонаты, но и попробовать коктейли из приморских дикоросов и оригинальные продукты местных производителей в экобаре.

Как сообщили в краевом департаменте культуры, на площадке Приморского края будет также открыта интерактивная зона «Камера! Мотор! Снято!».

– Мы готовим экспозицию, стилизованную под съемочную площадку, – с рельсами, краном, осветительными приборами, режиссерскими креслами и другими атрибутами. Будет работать профессиональный оператор, который запишет видеопожелания гостей форума, к концу ВЭФ будет смонтирован фильм. Здесь же все желающие смогут сфотографироваться и оставить свои данные, чтобы попасть в актерскую базу для массовки. Любой желающий сможет сфотографироваться с реквизитом, – рассказали специалисты.

В брендированном трейлере для гримерки артистов будет размещена информация о международном кинофестивале «Меридианы Тихого», который откроется во Владивостоке сразу по окончании форума. Гости павильона смогут узнать об уникальной краевой кинокомиссии – первой государственной кинокомиссии, созданной на территории Российской Федерации.

Побывать на фестивале смогут не только участники ВЭФ, но и жители и гости Владивостока. Планируется также, что в течение нескольких дней после окончания форума на «Улицах Дальнего Востока» будут организованы экскурсии для детей.