Пострадавшие районы подсчитывают ущерб от потопа

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, ранее объявленный в Яковлевском районе, снят, сообщили в пресс-службе края.

Сейчас ситуация в селах Варфоломеевка, Новосысоевка, Яковлевка нормализовалась.

– Вода сошла со всех земельных участков и дорог, подворий, проезд есть ко всем населенным пунктам. Специальные комиссии проводят оценку ущерба для выплаты пострадавшим компенсаций. На сегодняшний день обследовано более 30 подворий, – уточнили в краевом департаменте гражданской защиты.

Напомним: из-за проливных дождей 20–21 июля в Яковлевском районе оказались подтопленными села Варфоломеевка, Новосысоевка, Яковлевка. В селе Яковлевка в местной поликлинике был развернут пункт временного размещения. Сотрудники краевой противопожарной службы на лодках из зоны затопления вывезли около 20 человек, в том числе пять детей. Из-за перелива воды через дорогу было нарушено транспортное сообщение с селом Краснояровка. Сейчас оно восстановлено.