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День ВМФ: театрализованное представление, торпедная атака и высадка морского десанта

В воскресенье центр Владивостока (набережная Спортивной гавани и прилегающие к ней улицы) станут местом проведения праздничных мероприятий Дня Военно-морского флота.

Как сообщила пресс-служба ТОФ, основное действо развернется на Водной станции флота. В полдень здесь начнется военно-спортивный праздник, программу которого откроет концертно-театрализованное представление «Курсами подвига и славы». Запланированы также прохождение отряда малых ракетных кораблей, торпедная атака подводной лодки малыми противолодочными кораблями, элементы противоминного обеспечения тральными силами. Будут показаны действия сил специального назначения по освобождению условно захваченного пиратами судна, выполнение кораблями артиллерийских и торпедных стрельб. Зрелищными эпизодами станут действия десантно-штурмовых групп и высадка морского десанта на десяти бронетранспортерах с большого десантного корабля на Водную станцию ТОФ при поддержке артиллерийским огнем с большого противолодочного корабля.

В связи с проведением праздника, напоминает пресс-служба администрации Владивостока, в этот же день будут ограничены движение и парковка транспортных средств с 8 до 14 часов на следующих участках автомобильных дорог: на улице Пограничной от ее пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей Светланской; на улице Светланской от ее пересечения с улицей Посьетской до пересечения с улицей Пограничной; на улице Набережной от ее пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Тигровой; на улице Тигровой от ее пересечения с улицей Набережной до пересечения с улицей Светланской; в Красноармейском переулке от его пересечения с улицей Набережной до дома № 9 на улице Набережной; на улице 1-й Морской от ее пересечения с улицей Бестужева до пересечения с улицей Тигровой.

В этот же день с 6 до 23 часов будут также ограничены движение и парковка транспортных средств на улице Батарейной – от ее пересечения с улицей Западной до дома № 2 на улице Батарейной.

 

Автор : Отдел новостей «В»

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