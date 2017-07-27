Замене подлежат только 10 процентов бордюров

На улице Светланской продолжается комплексный ремонт в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Работы идут на двух участках – от ул. Уборевича до остановки «ДВГТУ», а также от Луговой до остановки «Гайдамак», сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным заместителя главы администрации Владивостока – начальника управления дорог и благоустройства Леонида Вильчинского, на участке от Уборевича до ДВГТУ завершаются работы по переустановке бортовых камней, разбирается старое покрытие тротуаров.

– К нам обращаются с вопросом: зачем менять хорошие бордюры? Но мы их не меняем. На ул. Светланской будет произведена замена только порядка 10 процентов бордюров, которые оказались повреждены, остальной бортовой камень будет переустановлен, – подчеркнул Леонид Вильчинский. – При этом демонтировать бордюры было необходимо, так как на этом участке мы меняем тротуар, который давно изношен, да и сам бордюр за время эксплуатации расшатался. Таким образом, было принято решение разобрать часть тротуарной плитки (но оставить достаточную дорожку для пешеходов), установить прежние гранитные бордюры на прочную бетонную подушку и на нужный уровень, после чего уложить новую брусчатку.

После того как будут завершены работы по обустройству пешеходной зоны, начнется ремонт проезжей части. Все работы подрядчик обязан завершить в октябре. Контроль ведется как за качеством работ и материалов, так и за графиком ремонта.

На втором участке (от ул. Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак») устанавливаются бордюры. Причем по направлению движения пешеходов устанавливаются пандусы, то есть бордюры с понижением. Также здесь обновят асфальтобетонное покрытие.