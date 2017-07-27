На Народном проспекте начался масштабный ремонт теплотрассы

Во Владивостоке продолжается капитальный ремонт муниципальных теплосетей. Так, на днях началась замена старых изношенных труб теплоснабжения на новые в районе Народного проспекта, 11.

Работы ведутся по заказу МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей». Длина участка, подлежащего замене, 200 метров, уточнили в пресс-службе мэрии.

По информации директора МУПВ «ВПЭС» Владимира Латышева, данная теплотрасса питает пять социальных учреждений города (школы и детские сады) и более 45 многоквартирных домов на ул. Тобольской, Шилкинской, проспекте «Красного знамени», в которых проживает более 15000 человек.

Теплотрасса здесь была уложена 36 лет назад и за эти годы значительно износилась, из-за чего в последнее время многократно возникали порывы. И если в теплое время года аварийные ситуации можно было устранять в кратчайшие сроки, то зимой это всегда вызывало серьезные проблемы, в том числе в силу большой – шестиметровой – глубины залегания труб.

К слову, этот микрорайон растет, а значит, растет и нагрузка на сети. Для улучшения качества коммунальных услуг на участке укладывают трубы большего диаметра (вместо 400 мм – 500 мм).

Напомним: сейчас по заказу администрации Владивостока ведутся капитальные ремонтные работы на теплотрассе, проходящей от ул. 3-й Строительной, 19 до ул. Новожилова, 33. Здесь ремонт выполнен на 70 %. Планируется, что работы завершатся к концу июля.

Всего в 2017 году во Владивостоке запланирован капитальный ремонт пяти крупных участков городских теплотрасс. Помимо двух вышеперечисленных объектов работы будут проведены на теплотрассе в районе Партизанского проспекта, улиц Нерчинской и Русской.