Городу пожелали дальнейшего развития, а горожанам – процветания

Администрацию Владивостока посетила делегация военно-морских сил Китая. Накануне из Циндао в приморскую столицу прибыл сторожевой корабль «Хуанши» военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, экипаж которого состоит из 98 военных моряков, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Свой первый официальный протокольный визит военные моряки КНР во главе с командиром бригады сторожевых кораблей Северного флота НОАК капитаном 1-го ранга Ли Ле нанесли в администрацию Владивостока, где с ними встретился исполняющий обязанности главы города Константин Лобода, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Вместе с делегацией военных моряков Китая мэрию посетили генеральный консул Китая во Владивостоке Янь Вэньбинь и вице-консул Чжан Чжэньфэнь.

Константин Лобода приветствовал китайских военных моряков и пожелал им успешного выполнения всех задач визита во Владивосток, а также приятных впечатлений от знакомства со столицей Приморья.

Ли Ле, со своей стороны, поблагодарил представителей администрации города и командования Тихоокеанского флота за оказанный китайским морякам теплый прием.

Участники встречи отметили, что это еще одно подтверждение отношений крепкой дружбы и сотрудничества между народами Китая и России, курс которых определен лидерами двух стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Ли Ле сообщил, что он уже не первый раз посещает Владивосток и по достоинству оценивает, какими темпами город развивается и хорошеет. Он попросил передать всем жителям Владивостока пожелания дальнейшего процветания и развития.

Основная цель прибытия корабля «Хуанши» во Владивосток – участие в Армейских международных играх – 2017, в программе которых вождение боевой техники, стрельба, рукопашные схватки, оказание медицинской помощи в полевых условиях. Китайские военные моряки также примут участие в праздновании во Владивостоке Дня Военно-морского флота. Их визит будет длиться 18 дней.