Фермеры привезли новый урожай

Сегодня, 28 июля, и завтра, 29 июля, на центральной площади Владивостока будет работать продовольственная ярмарка, сообщили в пресс-службе администрации города.
Горожане смогут приобрести здесь фермерскую продукцию уже нового урожая – картофель, свеклу, морковь, кабачки, ягоду, а также свежую зелень, мед, рыбу, мясопродукты, молоко и другие продукты от почти 300 товаропроизводителей и аграриев из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.
Общегородская ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.
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