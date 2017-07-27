Фермеры привезли новый урожай

Новостная лента
Июль, 28 пятница
20:51
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
20:51
​Сторонники Игоря Пушкарёва запустили акцию «Было-Стало» в социальных сетях
20:51
Эксперты: Всё идет к полной смене власти в Приморье
20:06
СМИ назвали количество уехавших из России пилотов
19:07
Во Владивостоке больница нарушала законодательство РФ
18:23
В администрации Владивостока прошло собрание с волонтерами фестиваля V-Rox
17:53
Приморцы избили и изнасиловали девочку-подростка
17:42
Хокинг: Из-за Трампа на Земле пойдут кислотные дожди
17:30
О негативных последствиях «серых» зарплат напоминает налоговая служба
17:19
В День ВМФ во Владивостоке будет по-летнему тепло
17:08
Пётр Ханас - о новом раскладе политических сил Приморья
16:57
Приморский фермер уничтожил гору
16:46
В Приморье проводят проверку по факту применения насилия в отношении женщины
16:35
От 2 часов в день за рулем люди глупеют, - ученые
16:24
«Добавочное время» Всеволода Мечковского Фото
16:13
Дневник девушки: Закаляйтесь! Эксклюзив
16:02
Сегодня во Владивостоке состоится гала-концерт второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус»
15:51
Во Владивосток в понедельник прибывает «Мечта океана»
15:40
Эксперты: Плавать в морях и озерах Приморья с открытым ртом - опасно для здоровья!
15:29
На трассе Владивосток - Хабаровск разорвало две фуры Видео
15:18
Стало известно об опасности смешивания жиров и углеводов
15:07
В сети появился трейлер фильма «Напарник», снятого во Владивостоке Видео
14:57
Защита вице-губернатора Приморья попытается «вытащить» его из СИЗО
14:46
Родители студентов и преподаватели ДВФУ просят Владимира Путина не закрывать филиал в Артеме Эксклюзив
14:34
Константин Межонов принял участие в прошедшем в Краснодаре общероссийском форуме «Городская среда»
14:23
Источник: Вице-губернатор Приморья Вишняков вину не признает
14:12
История с неподвижной женщиной из Находки получила продолжение
14:01
Жителей приморского поселка энергетики уже полмесяца держат без света Эксклюзив
13:51
Во Владивостоке осужден дуэт воров-домушников
13:39
Недобросовестный владивостокский менеджер заплатит 13,5 миллионов государству
13:17
Суд обязал администрацию Приморья привести в порядок аварийный после «Лайонрока» мост
13:06
В Приморье может прийти опасный тропический шторм
12:50
Во Владивостоке начнут массово отключать воду
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4172 (111) от 28 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Бисируем стоя
Прошлогодний «Лотос» дополнят «Сихотэ-Алинем»
Раздел резидентского имущества
Уважаемые военные моряки!
Уважаемые моряки и ветераны Тихоокеанского флота!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Мегаполис

Фермеры привезли новый урожай

Сегодня, 28 июля, и завтра, 29 июля, на центральной площади Владивостока будет работать продовольственная ярмарка, сообщили в пресс-службе администрации города.

Горожане смогут приобрести здесь фермерскую продукцию уже нового урожая – картофель, свеклу, морковь, кабачки, ягоду, а также свежую зелень, мед, рыбу, мясопродукты, молоко и другие продукты от почти 300 товаропроизводителей и аграриев из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

Общегородская ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. 

Автор : Отдел новостей «В»

comments powered by Disqus
В этом номере:
Бисируем стоя
Бисируем стоя

От Баха до Оффенбаха и вагнеровское нашествие

Раздел резидентского имущества

У резидентов ТОР и СПВ начали потихоньку забирать льготы

Уважаемые военные моряки!

Дорогие ветераны Тихоокеанского флота! Жители Владивостока – города воинской славы!

Уважаемые моряки и ветераны Тихоокеанского флота!

От имени депутатов Думы города Владивостока примите поздравления с Днем Военно-морского флота!

Прошлогодний «Лотос» дополнят «Сихотэ-Алинем»
Прошлогодний «Лотос» дополнят «Сихотэ-Алинем»

Гости третьего Восточного экономического форума побывают на съемочной площадке, пообещали в пресс-службе края.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4171

Липовый аргумент
Куда уйдет Ефим Звеняцкий
Дорожные бригады не уходят с Верхнепортовой сутками
Печатали на совесть, сбывали миллионами
Перевозчиков проверили на безопасность
Призывному пункту придали мобильности

газета
газета "Владивосток" № 4170

Троллейбус довезет до «Фетисов-арены»?
Сокровища и чудовища залива Петра Великого
Фестивалю пожелали семь футов
Кто жил в «Океане» до нашей эры?
Городской летний лагерь КВН набирает команды
Не будете убирать за собой – нарветесь на медведей

газета
газета "Владивосток" № 4169

Предъявите документы! На яблоки и помидоры
Планы «Луча» спутал штрафной
Остров обзавелся «Патриотом»
Прокурор недоволен темпами
К остановочным пунктам приписали достопримечательности
Без штанов, но с пистолетом

газета
газета "Владивосток" № 4168

У каждого недостроя есть имя, отчество и фамилия…
Под Высоцкого никто не хрипел
Уважаемые работники торговли!
«Игорь Белоусов» и «Пантера плюс» спасли подводников
Приморец приютил сотни тысяч лучших друзей
Образовательные учреждения города готовятся к новому году. Учебному