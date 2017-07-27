Молодежный праздник обойдется краю в миллионы

32 миллиона рублей будет направлено из бюджета Приморья на проведение мероприятий в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов – 2017. Такое финансирование заложено в новой версии краевого бюджета. Таким образом, день пребывания каждого из 200 зарубежных гостей, которые посетят регион в октябре, обойдется в 33 тысячи рублей.

Главной площадкой всероссийского фестиваля станет город Сочи. Но, как сообщили в департаменте молодежи Приморского края, Владивосток вошел в список из 16 городов нашей страны, где также состоятся фестивальные мероприятия. В данный момент составлена профильная региональная программа, которая предполагает прием, размещение и культурно-досуговое сопровождение 200 иностранных делегатов. Они проведут в Приморье три дня – с 14 по 17 октября. На эти цели выделено около 20 миллионов рублей. Еще порядка 12 миллионов рублей выделено на выставку-композицию Приморского края в Сочи, где и состоится фестиваль.

Как подсчитали депутаты Законодательного собрания Приморского края, каждый день пребывания иностранного гостя в приморской столице обойдется в 33 тысяч рублей. Народные избранники попросили представить в краевой парламент детализацию суммы: на что конкретно пойдут бюджетные средства.

Напомним: XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи. Предполагается, что в фестивале примут участие более 20 тысяч участников, из них половина – граждане иностранных государств. Фестиваль объединит наиболее прогрессивную молодежь планеты – лидеров молодежных некоммерческих общественных организаций (НКО), представителей творческих профессий, инженеров, журналистов и т.д.