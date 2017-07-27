Filligar никого не оставит равнодушным

Одна из лучших групп альтернативного рока Америки выступит во Владивостоке 5 августа на набережной Спортивной гавани.

В состав Filligar входят три брата: Пит, Тедди и Джонни Матиус (ударные, бас-гитара, вокал) и Кэйси Гибсон (клавишные). Их творчество удостоилось самых лестных отзывов прессы. Обозреватели называют композиции группы «глотком свежего воздуха», «новым взглядом на инди-рок», «музыкой, которая не может оставить равнодушной». Молодой группе предрекают большое будущее, сообщила пресс-служба генерального консульства США во Владивостоке.

Filligar выступала на самых престижных фестивалях в США, включая знаменитый SXSW. Они играли на одной сцене с такими представителями инди-рока, как The Black Keys, Counting Crows, Alabama Shakes, Ben Folds.

Альбом The Nerve, записанный группой в 2010 году, был номинирован на звание «Лучший рок-альбом» ассоциации независимой музыки Independent Music Awards, в ежегодных конкурсах которой принимают участие музыканты из более чем 100 стран.

– Мы рады выступить еще раз, вернуться в Россию и выступить во Владивостоке, – говорит ударник Пит Матиас. – Во время нашего первого тура по России мы сыграли на фестивале в Екатеринбурге и посетили другие города региона, где встретили много замечательных людей. Во время нынешних гастролей надеемся представить нашу трактовку американского инди-рока и приобрести новых друзей.