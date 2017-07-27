Раздел резидентского имущества

У резидентов ТОР и СПВ начали потихоньку забирать льготы

Ряд налоговых послаблений, предоставляемых в рамках особых экономических режимов в Приморском крае (территории опережающего развития и свободный порт Владивосток), могут быть отменены или изменены с 2018 года. Речь идет о льготах по налогам на движимое и недвижимое имущество.

Соответствующие корректировки содержатся в новом варианте закона Приморского края «О налоге на имущество организаций». Документ на заседании бюджетного комитета представил Сергей Павленко, директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморья.

Решили не рисковать

Суть законопроекта заключается в том, чтобы разделить имущество резидентов ТОР и СПВ на старое и новое. Согласно тексту документа нулевая налоговая ставка для компаний устанавливается только в отношении активов, вновь созданных и (или) приобретенных, но не входящих до включения организаций в реестр резидентов СПВ и ТОР в состав налоговой базы данных организаций.

Соответственно, на недвижимость, которая ранее была в употреблении, льготы спецрежимов не распространяются.

– Целью данного законопроекта является снижение рисков уменьшения налоговых поступлений в бюджет края, – сообщил Сергей Павленко.

Сначала обещаем, потом забираем

По словам Галуста Ахояна, председателя бюджетного комитета, законопроект в настоящей версии не защищен от банальных уловок, которые позволят его обойти.

– Резидент может сначала продать это имущество, допустим, в Хабаровский край, потом купить его за ту же цену, и оно будет считаться вновь приобретенным, – заметил депутат, на что Сергей Павленко ответил, что контролирующие органы такой финт сразу заметят.

Однако Галуст Ахоян подчеркнул: льготные налоговые режимы должны способствовать привлечению в регион инвесторов и стимулировать бизнес.

– Мы везде декларируем, что создали благоприятные условия, что везде у нас хорошо и выгодно, – подчеркнул он.

– Резиденты начали уже что-то производить. Если мы сейчас начнем все запрещать, то вернемся на первоначальную стадию и отпугнем бизнесменов.

Сначала подумать не получилось

Как сообщили представители налоговой службы, сегодня из 197 резидентов СПВ льготы заявили только 12. Общая сумма предоставленных льгот – 24 миллиона рублей. Что касается территорий опережающего развития, то из 36 резидентов заявили льготы всего лишь четыре.

При этом до настоящего момента льготы по налогу на недвижимое имущество предоставлялись независимо от того, старое оно или вновь приобретенное. Так как подобной формулировки не существовало, контролирующие органы данный момент просто не учитывали.

– Есть много проектов, когда резиденты особых режимов берут свои старые незадействованные мощности, реконструируют их и вводят в оборот в более новом, лучшем качестве, – сообщила Ольга Кузьминская, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Приморскому краю. – По-моему, это хорошо. И надо подумать, прежде чем ограничивать такой процесс устранением льготы.

Однако, по словам представителей краевой администрации, законопроект, ограничивающий льготы резидентам, был внесен в парламент главой региона как раз по просьбе налоговой службы.

– Меня удивляет позиция налоговой службы, – прокомментировала Татьяна Казанцева, директор департамента финансов Приморского края. – У нас есть письмо-обращение из ФНС, в котором как раз озвучиваются риски и содержится предупреждение о возможных потерях краевого бюджета. С приведением конкретных примеров. У всех на устах одна из кондитерских фабрик края, которая перейдет в ТОР и перестанет платить налоги.

Кстати, несмотря на все упреки, законопроект был одобрен депутатами комитета в трех чтениях.

Льгота номер два

В ходе обсуждения вопроса выяснилось еще одна интересная подробность. С 2018 года будет отменена льгота для резидентов по налогу на движимое имущество. Согласно профильному федеральному закону регионы вправе сами решать, принимать данную льготу или нет. В Приморском крае в целях увеличения поступлений в бюджет данная льгота принята не была.

Отметим, что некоторые резиденты уже заявили льготы по движимому имуществу. В 2018 году они лишатся и этой поблажки.