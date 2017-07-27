Бисируем стоя

От Баха до Оффенбаха и вагнеровское нашествие

Второй международный фестиваль «Мариинский» в самом разгаре. На концерте симфонической музыки в зале был аншлаг. Еще бы! Послушать, как играет симфонический оркестр Мариинского театра, да еще когда за пультом сам Гергиев, – большая удача! Перед выступлением маэстро пообщался с прессой и рассказал, как развивается Приморская сцена Мариинского театра и каковы перспективы у фестиваля…

– Настроение у меня солнечное, такое же, как небо за окном, – маэстро начал пресс-конференцию с улыбки. – Очень приятно увидеться с вами в разгар второго фестиваля «Мариинский» на Дальнем Востоке. Этот праздник должен стать естественной вершиной сезона в приморской столице. Мне приятно, что владивостокцы с восторгом приняли балетных звезд. Теперь мы порадуем и тех, кто предпочитает оперу или симфонические программы. Как мне кажется, с приездом оркестра и оперных солистов программа фестиваля раскроется во всем своем богатстве.

Чтоб во Владивосток стремились музыканты

– Валерий Абисалович, каким вы видите стратегическое направление развития фестиваля «Мариинский»?

– Фестивали не развиваются за несколько дней, на это уходят годы, обычно пять лет. Но у нас за спиной могучие ресурсы Мариинского театра, и значит, мы должны сократить этот срок.

Несколько лет назад я с большим восхищением принял весть о том, что во Владивостоке, в Приморье – важнейшем регионе для России и АТР – строится оперный театр. А вскоре он стал частью огромного организма Мариинского театра, и мы всей командой стали работать над тем, чтобы привлечь во Владивосток все возможности, которые на десятилетия вперед создадут базу для того, чтобы город стал крупнейшим культурным центром и в России, и в АТР.

И в этом смысле второй фестиваль еще важнее, чем первый. Мы не можем позволить себе чего-то в духе «вот в первый год взялись изо всех сил, даже фестиваль провели, а потом как-то сдулись, спустили все на тормозах». Нет, так рисковать репутацией Мариинского театра я не могу. Поэтому мы сделали второй фестиваль более насыщенным, длительным, разнообразным. Конечно, невозможно за два фестиваля показать все от Баха до Оффенбаха, но насыщение программы идет серьезными темпами.

Вы уже увидели в начале «Мариинского» балетных звезд мирового класса. Впереди великолепные оперные спектакли. И «Летучий голландец», и «Симон Боканегра», и «Свадьба Фигаро» – великолепные оперы.

Мы – я, все музыканты, исполнители – постараемся сделать все возможное, чтобы к 12-13 августа любители музыки во Владивостоке жили с ощущением праздника, который захватил их… И понимали: хотя праздник скоро кончится, он обязательно вернется!

– Вы довольны темпами развития Приморской сцены Мариинского театра?

– Когда мы задумались о том, как представить во Владивостоке все богатство мирового балетного и оперного репертуара, обдумывали разные варианты. Мариинский театр на берегах Невы располагает как минимум сотней очень сильных спектаклей. И мы пошли по пути перевозки сюда этих спектаклей и потом (после исполнения на Приморской сцене) возвращения их в Санкт-Петербург. Также решили использовать второй путь – создание новых спектаклей здесь и уже последующий показ их на исторической сцене. Кстати, в скором времени труппа Приморской сцены отправится на гастроли в Харбин и в Санкт-Петербург.

В течение недели они будут выступать – уверен, с огромным успехом – в Мариинском. И третья составляющая – выступления мировых звезд, как молодых, так и уже всем известных, что мы тоже постоянно делаем.

Каков результат? Два года назад перед Приморской сценой стояла задача организовать переход из состояния регионального театра в театр мирового значения, в Мариинский. Она решена, с этим справились. Теперь мы требуем укрупнять динамику работы, выпускать интересные спектакли, создавать здесь, во Владивостоке, все, чтобы именно сюда стремились работать и жить солисты оперы, балета, оркестра.

Еще более важная задача – создать образовательный центр здесь, на берегу Японского моря. Консерваторию, балетную школу, и не только… Надо, чтобы здесь выпускали мастеров по свету и звуку, сценографов и так далее. Наличие этих учебных заведений навсегда определит роль Владивостока как культурного лидера в этой части АТР. Все эти непростые задачи мы решаем вместе с правительством России. Надеюсь, что сезон, который начнется осенью, станет во многом определяющим. Мы не можем откладывать решение еще на два-три года, все надо делать сейчас!

Если говорить о формировании репертуара Приморской сцены Мариинского театра, то скажу так: мы не зря на этот фестиваль привезли Вагнера… Вагнер и Мариинский театр идут рука об руку не первый век. Премьера «Кольца Нибелунгов» прошла в Санкт-Петербурге в 1889 году! И сегодня ежегодно все оперы Вагнера исполняются на исторической сцене. Я не стану угрожать вам таким «вагнеровским нашествием», но думаю, что через 2-3 года на Приморской сцене прозвучат 5-6 опер Вагнера, 5-6 опер Верди…

Моцарт, Вагнер, Верди, Чайковский, Пуччини – основа любого театра. А если к ним добавить, что мы и делаем, величайших русских композиторов – Глинку, Прокофьева, Мусоргского, то получим великолепный репертуар.

Кстати, буквально позавчера мой друг великолепный дирижер Лоренс Настурика-Гершовичи работал с оркестром Приморской сцены. В финале выступления публика бисировала стоя, это была настоящая овация! О чем это говорит? О том, что здесь, во Владивостоке, формируются артисты высокого класса.

Без лишних перелетов и с мыслью о зрителе

– Удается ли с помощью фестиваля построить культурный мост из Владивостока в страны АТР?

– Это одна из наших задач. Мы через несколько недель будем на Приморской сцене выступать перед публикой вместе с Нобуюки Цудзи – уникальным явлением в мировой культуре, слепым музыкантом великого таланта. Он еще не выступал во Владивостоке, я мечтал пригласить его еще на первый фестиваль, и вот наконец получилось. С нетерпением жду его и надеюсь, что он не раз еще сюда приедет.

Я возглавляю как художественный руководитель Тихоокеанский фестиваль в Саппоро, организованный великим американским дирижером с русскими корнями Леонардом Бернстайном. PMF (Pacific Music Festival) работает очень интересно – он привозит свои программы, особенно молодежные, в крупные города Японии, распространяет свое влияние на всю страну… Мне кажется, следует учесть такой опыт. Кстати, возможно, со временем PMF сможет представить свои программы на «Мариинском», мы сейчас думаем, как это можно сделать.

Кроме того, в рамках «Мариинского» мы с оркестром выступим в Харбине, в Пхенчхане – столице будущей зимней Олимпиады, в Саппоро. А в это время лучшие артисты из Японии, Южной Кореи, Китая, даже Сингапура и Монголии будут выступать на Приморской сцене, и это значит, что нам удается построить мост, о котором вы говорите. Мы выстраиваем долгосрочные отношения с нашими соседями именно в расчете на выступления труппы Владивостока: балетной, оперной, оркестра, хора. Эти творческие коллективы заметно выросли в своем мастерстве.

– Вы столько времени проводите в перелетах…

– Да, вот к вам во Владивосток добирался по маршруту Баден-Баден – Санкт-Петербург – Москва.

Вообще, должен сказать, что мы всей командой Мариинского продумываем графики концертов и пути движения так, чтобы не было лишних перелетов и поездок, чтобы не выматывать артистов. Мы проводим селекторные совещания – Санкт-Петербург и Владивосток, решаем и обсуждаем все детали, чтобы сделать все оптимально, чтобы спланировать огромную фестивальную программу, хорошие концерты без ненужных перелетов.

Если же говорить лично обо мне… Я опытный путешественник, скажем так. Если вы беретесь за восхождение на Эверест, вы должны ясно понимать, есть ли у вас запас сил, здоровья и смелости, и готовить себя к такому подъему.

Так же и в моем случае. Жить в таком ритме непросто, но опыт у меня уже огромный, и он мне помогает. А более всего мобилизует и помогает отбросить усталость преданность музыке и мысль о том, что в зале нас ждет зритель, перед которым мы должны выступить, выкладываясь на все сто.