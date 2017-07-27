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Две легенды за семь дней

Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит фантастика «Матрица времени», повторяющая сюжет «Дня сурка», но с уклоном в триллер. Далее следуют боевик «Взрывная блондинка», драма «Роковое искушение», ужасы «Грейсфилд», анимационный фильм «Стань легендой! Бигфут Младший» и биографическая лента о рэпере «2pac: Легенда».

«Матрица времени» (16+)

Саманта – крутая девчонка, которой всегда и во всем везло. Но в тот день, в пятницу, 12 февраля, что-то пошло не так, а потом та авария на трассе… Саманта оказалась в заколдованном круге проклятого дня, и теперь она вынуждена проживать ужас той пятницы снова и снова. Чтобы распутать петлю времени, она должна вычислить ошибку и исправить неверный шаг. Но каждый раз что-то не срабатывает…

«Взрывная блондинка» (18+)

Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа – она невероятно сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий.

В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.

В главных ролях снялись Шарлиз Терон и Джеймс МакЭвой.

«Роковое искушение» (18+)

Закрытый пансион для девушек был надежно спрятан от внешнего мира до того дня, пока искавший помощи и укрытия молодой человек не ступил за его ворота. С этого мгновения таинственный особняк оказался в плену рокового искушения…

Режиссером картины стала София Коппола – пример того, что природа не всегда отдыхает на детях. И дочь Фрэнсис Форда Копполы, идя по стопам отца, еще нигде не споткнулась.

«Грейсфилд» (16+)

Три парочки проводят выходные в городке под названием Грейсфилд в комфортабельном домике в лесу – веселятся, отдыхают. Вдруг неподалеку падает метеорит. Конечно же, они идут посмотреть на него и потрогать такую редкость, не подозревая, что скоро начнется веселье совсем другого рода.

«Стань легендой! Бигфут Младший» (6+)

Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса – бигфутов. Теперь ему открыты такие способности, как суперскорость, живительное прикосновение и возможность понимать язык животных.

«2pac: Легенда» (18+)

Неизвестная, скрытая за газетными заголовками и вспышками фотоаппаратов история человека, ставшего рэп-легендой и погибшего в свои 25. Правда о том, как чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократно привлекавшийся к суду и развязавший смертельную войну рекорд-лейблов, становится настоящим голосом улиц и одним из самых влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.

Автор : Сергей ПЕТРАЧКОВ

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