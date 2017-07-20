Можно ли отказаться от капремонта?

Собственники должны быть ответственными хозяевами. Но не все это понимают

Тонкие места в реализации региональной программы капремонта стали темой онлайн-конференции, прошедшей на сайте primorsky.ru. На вопросы, которые волнуют жителей Владивостока и всего Приморья, ответил и.о. директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края Денис Горовчук.

Суд разбирается с должниками без них самих

– У меня вопрос по поводу судебных квитанций, которые в последнее время фонд направляет неплательщикам. Насколько это серьезно и что именно грозит должнику? Можно ли выехать за границу, если есть долг за капремонт?

– Говоря о работе с неплательщиками, отмечу, что мы действительно активизировались в этом направлении. Важно понимать, что собственник, который не платит взносы за капитальный ремонт, ворует их не у фонда, а у своих соседей, у остальных жителей своего муниципального образования, поскольку именно они формируют общий котел, из которого в порядке очереди ремонтируются дома.

Региональный оператор обращается в суд, когда у собственника возникает трехмесячная задолженность по оплате взносов за капремонт. Неплательщикам стоит знать: по существующему порядку дела данной категории судья рассматривает без вызова сторон и прений. После документального подтверждения задолженности выписывается судебный приказ, на основании которого приставы-исполнители взыскивают долг. При этом с неплательщика будут взысканы также судебные издержки и исполнительский сбор.

Что касается ограничений на выезд за пределы страны, то это лучше уточнить у приставов.

Но в целом в Приморском крае хорошая собираемость. Взносы регулярно оплачивают 87 % собственников. И постепенно цифры улучшаются. Люди видят, что система работает, что она эффективна.

– Как можно отказаться от проведения капитального ремонта? Несколько месяцев назад прислали уведомление о ремонте труб отопления, холодной и горячей воды. Теперь по квартирам ходят рабочие, требуют пустить, собираются менять стояки. Никто не хочет уже этого ремонта. Кто потом будет ремонтировать наши санузлы?

– Отказаться от проведения капитального ремонта можно только путем переноса его на более поздний срок. Это решение должно быть принято на общем собрании собственников 2/3 голосов и оформлено протоколом.

Что касается капремонта внутридомовых сетей – систем отопления, водоснабжения и канализации, то здесь наши подрядчики действительно сталкиваются с проблемой допуска в жилье. Для качественного ремонта необходимо не только поменять розливы и узлы в подвальном помещении, но и стояки в квартирах, ведь система – это единое целое, и ремонтироваться она должна комплексно. По факту же рабочих не пускают в квартиры. Одни говорят, что сами уже поменяли свою часть стояка, другие – что не позволят портить косметический ремонт.

Но, во-первых, по закону собственники обязаны предоставлять допуск к общедомовому имуществу, которым являются в том числе инженерные сети. А во-вторых, нужно понимать, что такой фрагментарный ремонт не получится качественным и в месте соединения старой чугунной и новой композитной трубы может произойти авария. А закрывать гнилые трубы дорогим итальянским кафелем как минимум глупо.

Кто виноват в неисправности лифтов

– В прошлом году в нашей гостинке (Некрасовская, 48) поставили новые лифты. Вчера я застрял и 30 минут сидел в душной кабине! Что за лифты ставят? Зачем покупать российские лифты, которые ломаются через год?

– Я бы не стал оскорблять российских производителей, которые делают современные безопасные, умные и антивандальные лифтовые системы. А также работников компаний, их устанавливающих. К монтажу лифтов допускаются только подрядчики, имеющие соответствующие лицензии, там высокие требования к профессиональному уровню сотрудников. Со стороны технадзора ведется постоянный контроль качества работ.

Что касается Некрасовской, 48. Мы связались с руководством компании «Евролифт-Сервис», которая эксплуатирует подъемники в этом доме. Нам рассказали, что причина поломки обоих лифтов – вандализм жителей гостинки. В первом лифте сломаны каретки дверей. Замена деталей стоит примерно 45 тысяч рублей. Второй лифт также сломан – «благодаря» вандалам пришел в негодность частотный преобразователь привода кабины. Оба случая не являются гарантийными, то есть платить за ремонт должны жильцы и управляющая компания.

Кстати, до того как мы установили в этом доме новые лифты, их там вообще не было несколько лет. Все оборудование было разграблено, лифтовая сожжена, а проемы шахт зашиты железными листами.

Собственникам стоит бережнее относиться к общедомовому имуществу. К сожалению, против некоторых наших граждан бессильны даже антивандальные лифты.

Для сравнения: лифты, установленные в других, более благополучных домах, работают и не вызывают никаких нареканий. Более того, в фонд приходят письма от жильцов домов, они благодарят подрядчиков и регионального оператора, говорят, что работы велись быстро и аккуратно, а новые подъемники работают плавно и бесшумно.

– Замене подлежат все лифты, отработавшие больше 25 лет. Какая их часть меняется по программе капремонта?

– Эти данные лучше уточнить в местных администрациях, по предложениям которых формируются ремонтные программы, определяются виды работ и адреса домов. Но могу сказать, что после ремонта крыш замена лифтов – самый востребованный вид ремонта. Речь, конечно, о больших городах, где есть жилые здания выше пяти этажей. В этом году запланирована замена 152 лифтов в 66 МКД. В 53 домах новые лифты уже установлены, работают и радуют жильцов.

Подвалы тоже волнуют

– Есть ли статистика, сколько всего заявлений от местных администраций подано в фонд на актуализацию сроков проведения ремонта или перенос на более ранние сроки и сколько из них фондом удовлетворено?

– Такую статистику мы не ведем. Напомню, что региональный оператор является исполнителем программы. Актуализация проводится по представлению органов местного самоуправления. К сожалению, не все муниципалитеты активно участвуют в этой работе и предлагают дома для переноса на более ранний срок проведения ремонта.

При рассмотрении заявок на актуализацию мы руководствуемся таким критерием, как собираемость взносов. Если на территории собирается достаточно денег для финансирования заявленных работ, предложение об актуализации принимается и дома включаются в программу.

– По какой причине фонд выполняет работы по большей части лишь по ремонту кровель и переносит сроки проведения наиболее дорогостоящих работ, например, по ремонту фундаментов зданий?

– Напомню, что фонд является исполнителем программы. Очередность ремонтов и виды работ формируют органы местного самоуправления. Специалисты на местах лучше знают состояние и потребности жилищного фонда. Если муниципалитеты будут включать в ремонтную программу подвалы – будем делать подвалы.

Кстати, в этом году мы отремонтировали подвальное помещение в Черниговке по адресу: Комсомольская, 27. Строителям пришлось сильно постараться, чтобы привести в порядок захламленный полузатопленный подвал. Надеюсь, жильцы и управляющая компания будут содержать его надлежащим образом.

Что лучше – спецсчет или общий котел?

– Как собственнику узнать, когда его дом будут ремонтировать, что конкретно будут заменять и сколько стоит этот ремонт?

– Региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов опубликована на сайте департамента градостроительства Приморского края. В базе данных указаны периоды проведения ремонта и виды работ. Предварительную их стоимость собственники узнают из уведомления, которое фонд направит им не менее чем за 4 месяца до начала проведения ремонта.

– Участвуют ли собственники в приемке домов? И что нужно для этого сделать?

– Если собственники, получив уведомление о проведении в их доме капитального ремонта, проведут собрание и 2/3 голосов примут решение о проведении такого ремонта, то это позволит им делегировать своего представителя в приемочную комиссию с правом подписывать документы приемки выполненных работ.

К сожалению, в большинстве случаев собственники не проводят собрание, поэтому решение о проведении капремонта за них принимает орган местного самоуправления. Но и в этих случаях ни фонд, ни подрядчики не отмахиваются от жильцов, принимают вопросы и замечания по ходу работ, дают необходимые разъяснения.

В этом году из 150 домов, где был сдан ремонт, только в 36 акты подписывались собственниками.

– Изменилась ли за время действия программы позиция собственников? Сколько людей готовы самостоятельно, без помощи регионального оператора нести ответственность за свои дома? Сколько домов в крае копят на ремонт в общем котле, а сколько – на специальном счете?

– Большинство собственников предпочитает «котловой» метод формирования фонда капремонта – это 10380 многоквартирных домов. На спецсчетах средства аккумулируют 774 МКД.

– Выходят ли приморцы из фонда, чтобы копить деньги на спецсчете?

– Да, за время действия программы на спецсчет перешел 231 дом, из них 78 – в этом году. Все средства, которые собственники до этого платили в фонд, переведены на их счета.

Но есть и обратные примеры: 132 дома со спецсчета перешли на общий котел, 15 – в этом году. Видимо, собственники не рассчитали свои силы, ведь, уходя на спецсчет, они сами должны производить начисления, выставлять платежные документы, работать с неплательщиками, а потом (по мере накопления нужной суммы) самостоятельно нанимать специалистов для подготовки проекта и сметы, выбирать подрядчика.

Тем не менее количество спецсчетов растет, а значит, растет и число ответственных собственников.

Справка «В»

За первые шесть месяцев 2017 года в Приморье было отремонтировано 150 многоквартирных домов. Еще почти в 300 домах ремонт сейчас продолжается. Во Владивостоке были завершены работы в 67 домах. В основном проводится замена лифтов, ремонт кровель и инженерных сетей.



