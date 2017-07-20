Врачи подскажут, что снится при угрозе инфаркта, инсульта, рака

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Медики научились ставить диагноз по нашим снам

Еще недавно снами занимались только гадалки, потом их взяли на вооружение психотерапевты. А теперь уже и остальные доктора обратили внимание на сны как на метод диагностики. Конечно, не единственный. Но между тем весьма информативный.

Ночью наш организм свободен от внешних впечатлений. Занят только собой. Именно в это время он проводит своего рода «поверку» органов: все ли в порядке, какие есть проблемы. И если с органом что-то не так, он посылает в мозг тревожные сигналы. Иногда задолго до того, как болезнь «официально» проявит себя. А уж мозг по возможности старается донести их до нашего сведения. Сделать это он может только через сны.

Мозг передает SOS

Ученые разных стран собрали и проанализировали результаты исследований: как именно наше подсознание пытается указать нам ночью на проблемы со здоровьем. Например, австрийский врач-кардиолог и онейролог (онейрология – наука о снах) профессор Герберт Эйхорн считает, что сны являются маркерами многих болезней или состояний человеческого организма и посылают нам своего рода SOS, только надо правильно эти сигналы истолковывать.

Наблюдая больных с жалобами на боли в сердце, Эйхорн исследовал и их сны, в том числе снившиеся еще до появления болезни. И убедился, что многие пациенты, пережившие инсульт и инфаркт или находящиеся в серьезной группе риска, видели во сне одно и то же. Им снилось, что кто-то их догоняет и ударяет в сердце – ножом, шпагой, палкой. Или стреляет в сердце из ружья. Они часто испытывали безотчетный страх смерти и просыпались среди ночи в поту, полные тревоги или ужаса. Их преследовали сцены погони (симптом тахикардии), нападений маньяков или чудовищ, падений со скалы или обрыва прямо на камни или в бездонную пропасть. Иногда им снилась собственная гибель от удушья или удара, похожего на сильный разряд электрического тока. Или что им на грудь положили змею, огромный камень или засыпали их землей.

Именно такими сюжетами мозг пытается достучаться до нашего сознания и привлечь внимание к проблемам с сердцем. Ведь ночью он получает только нервные импульсы от органов и сам трансформирует их в понятные образы, пытаясь, по мнению известного ученого Алана Хобсона, сплести их в истории с единственной целью: осмыслить и объяснить биохимические изменения и хаотичные импульсы, помочь разобраться в своем здоровье, отчаянно послать нам сигнал.

Так что, если вам часто снится что-то подобное, сходите к врачу и проверьте, все ли у вас в порядке.

Заметьте, слово «часто» специалисты употребляют не случайно. Каждый человек хоть раз видел во сне кошмары. Их могут вызвать самые разные факторы: духота в спальне, стресс на работе, конфликтная ситуация дома, даже неудобная поза во время сна. Кровавые кошмары часто сопровождают инфекционные заболевания с высокой температурой – грипп, ангину. И носят разовый характер.

ВАЖНО: на сны нужно обращать внимание, если они повторяются.

Главный признак, что организм посылает вам SOS, – системность снов. Это касается болезней всех органов. Поэтому, если ваш сон тревожен, заведите дневник, запишите туда испугавшие вас сны. И если они возвращаются, вам стоит проверить свое здоровье.

Сны-маркеры

Специалисты вычислили примерные сюжеты, которые сопровождают разные заболевания. В частности, в России этим давно и серьезно занимается доктор медицинских наук Владимир Касаткин, заведующий кафедрой психологии здоровья Московского государственного психолого-педагогического университета, автор монографии «Теория сновидений». Он много лет наблюдал разных больных, собрал огромное количество практических свидетельств пациентов и на этой основе составил примерный список снов, которые могут свидетельствовать о конкретных болезнях.

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ

Снится испорченное сырое мясо, протухшая рыба, гнилые овощи или фрукты, горы зловонной еды или что-то отвратительное на тарелке. Снится, что ты ешь песок, землю, что-то несъедобное и невкусное, горькое или тошнотворное. Выпадение зубов, противный соленый вкус во рту.

ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ

При застое желчи или нарушениях в работе этих органов снится темно-красное сырое мясо, привкус крови или горечи во рту. Драки, ранения в бок ножом, изматывающие суетливые погони, которые заставляют вас злиться. Во сне вы раздражены, недовольны, злы.

МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, ПОЧКИ

Снится, что вы находитесь в страшном темном месте. Не можете выйти. Не можете найти туалет. Женщинам снится, что они беременны и чувствуют огромную тяжесть.

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ

При проблемах с легкими снится удушье – в тоннеле, в тесном пространстве, в подводной лодке, космическом корабле, где кончается воздух. Снится, что вы тонете, вязнете с головой в засасывающем болоте. Оказываетесь в густом липком тумане, где не можете дышать. Сны сопровождаются сильным страхом.

СОСУДЫ, СЕРДЦЕ

Общие сюжеты: страх смерти, удар молнии, ножа в сердце, тесная давящая одежда.

ГИПЕРТОНИЯ

Обрывочные тревожные, в основном яркие сны, часто – природные катастрофы: ураганы, цунами, землетрясения. Война, вы или родные погребены под обломками, лихорадочно пытаетесь вырваться, сердце сильно стучит. Большая нагрузка, шум в ушах, резкие свистящие звуки.

ГИПОТОНИЯ

Сны неяркие, размытые, путающиеся. Человек не может поднять руку, сделать шаг даже под угрозой опасности: надо бежать, а он застыл на месте и не может пошевелиться. Снится, что вытекает вся кровь, вы не можете помешать, вас убивают, а сил сопротивляться нет, охватывает апатия.

ГРИПП, ОРВИ

Снится грязь, грязное белье, купание в болоте. Ледяная вода. Или, наоборот, пожар, слишком горячая баня. Кошмары с маньяками, чудищами, погонями.

БОЛЕЗНИ КОЖИ

Снится, что по телу ползают насекомые: пауки, мухи, тараканы. Вы их сгоняете – они не улетают. Под кожу заползают личинки…

АРТРИТ ПАЛЬЦЕВ РУК

Хотите и не можете что-то взять в руки, удержать в руках важную вещь – книгу, сумку…

ОНКОЛОГИЯ

Проявления ее многообразны, но может сниться один и тот же сон с сильными, кинжальными болями в области поражения. Или с тяжелым поражением всего организма: что человек попал под пресс, который его расплющил, под механическую пилу, разрезающую на части. Дикие животные вгрызаются в тело, раздирают его. Или на всем ходу вы врезаетесь на машине прямо в стену.

НЕВРОЗЫ, СТРЕССЫ

Оказываетесь голым среди массового скопления людей. Не можете сдать экзамен. Опаздываете на поезд, самолет. Находитесь в чужом городе и не можете понять, куда вам идти. Перед вами высоченная стена, через которую надо перелезть, а вы не можете.

Все эти маркеры повторяющихся снов не являются обязательным приговором, но точно – звоночками, чтобы вы прошли обследование у врачей. Сюжеты могут меняться в зависимости от характера, образа жизни пациента.

Но запомните общие сюжетные ходы, которые должны заставить вас насторожиться:

– кто-то (собака, вампир, дикий зверь) вцепился в ваше тело и терзает его;

– любой повторяющийся сон о резкой боли, кинжальных ударах, вонзившихся в вас клыков, когтей, зубов – сигнал об опасности, особенно если боль всегда сосредоточена в одном месте;

– вам трудно дышать;

– вам трудно двигаться;

– вас преследуют отвратительные запахи или неприятный вкус;

– вы видите себя голым;

– вы видите себя падающим с вершины или в пропасть.

При таких сновидениях сходите к терапевту и пройдите обследование. Многие болезни можно предотвратить или вылечить, поймав на ранних стадиях. Наш мозг предупреждает о них, как может. Надо только услышать…

Автор : Наталья САНИНА, «Свободная пресса»

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