Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку не публиковавшихся ранее фотографий Алексея Воронина с фестиваля V-ROX разных лет. Не старайтесь, не ищите здесь снимков рок-звезд, именитых музыкантов и рок-групп. Алексей фотографировал зрителей – возбужденных музыкой, драйвом, атмосферой фестиваля. Веселых, молодых, показывающих «козу», подпевающих любимым песням, танцующих – словом, находящихся на том самом пике эмоций, за которым так интересно наблюдать…
Драйв в кадр
Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ
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