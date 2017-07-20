Драйв в кадр

Вернисаж

Человек всегда был и остается главным героем любой публикации «В». Вот и наш фотокорреспондент Алексей Воронин всегда, на любых съемках по заданию редакции в первую очередь ловит в объектив людей – с их живыми неподдельными эмоциями, которые иногда лучше любых слов отражают происходящее.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку не публиковавшихся ранее фотографий Алексея Воронина с фестиваля V-ROX разных лет. Не старайтесь, не ищите здесь снимков рок-звезд, именитых музыкантов и рок-групп. Алексей фотографировал зрителей – возбужденных музыкой, драйвом, атмосферой фестиваля. Веселых, молодых, показывающих «козу», подпевающих любимым песням, танцующих – словом, находящихся на том самом пике эмоций, за которым так интересно наблюдать…

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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