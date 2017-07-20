Субсидии на руки не выдавать?

Законопроект, предлагающий перечислять субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) не гражданам, а напрямую поставщикам ресурсов и управляющим компаниям, внесен в Госдуму. Ввести новую норму в действие планируется с 1 января 2018 года, сообщает «Российская газета».

Сейчас субсидии на оплату коммуналки перечисляются непосредственно жильцам МКД, имеющим право на подобный вид соцподдержки. Однако инициаторы законопроекта, члены Совета Федерации Аркадий Чернецкий и Виктор Рогоцкий, уверяют, что большинство граждан, получающих такие субсидии, тратят их на что-то другое. В некоторых регионах, по данным местных коммунальщиков, две трети льготников не используют полученные средства на оплату ЖКУ.

Сенаторы предлагают перечислять субсидии конкретно ресурсоснабжающим или управляющим организациям, чтобы деньги гарантированно поступали по целевому назначению. Кроме того, это убережет людей от потери права на получение такой помощи от государства. Дело в том, что одним из условий предоставления субсидии является отсутствие задолженности по оплате ЖКУ. Если получатель субсидии не оплачивает коммуналку в течение двух месяцев или не исполняет график реструктуризации долгов, выплата ему субсидии приостанавливается до полного погашения задолженности.

Предложенные изменения не предполагают полного отказа от действующего принципа предоставления субсидий. Деньги могут перечисляться по двум вариантам: гражданам, как это происходит и сейчас, или в управляющую либо ресурсоснабжающую компанию по решению региональных властей.

Напомним, что на получение субсидии на оплату ЖКУ могут рассчитывать граждане, у которых расходы на коммунальные услуги превышают 22 процента от среднего дохода семьи. По данным Минстроя РФ, такие субсидии получают почти 36 млн россиян.

Кстати

Авторы законопроекта считают также, что изменения позволят не только исключить нецелевое использование средств, выделяемых на субсидии, но и сократят долги по ЖКХ в целом по стране. А они огромные.

Как рассказал в интервью «РГ» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, россияне задолжали коммунальщикам 1,34 трлн рублей, а приставы уже взыскивают долги за коммуналку с 4 млн человек. При этом, по данным Федеральной службы судебных приставов, за ЖКХ не платят как очень бедные, так и состоятельные люди.

– Мы тоже изучали портрет неплательщика, – подтвердил министр. – Как правило, это либо граждане асоциальных категорий, либо владельцы инвестиционных квартир. Люди покупают их на будущее – для детей или чтобы сохранить свои средства. Это нормально. Люди верят в недвижимость, это хорошо. Но если они думают: «Я здесь не живу, зачем платить?» – то возникают проблемы. Дом отапливается, обслуживается – конечно, за эти услуги надо платить. Кстати, самыми ответственными плательщиками являются наши пенсионеры.