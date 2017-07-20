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Переплат за ОДН больше не будет

Точку в спорах между коммунальщиками и собственниками жилья о том, как начислять плату за расходы на общедомовые нужды, поставила Государственная дума. Законопроект, устанавливающий в этом деле приоритет показаний коллективных приборов учета потребления ресурсов над региональными нормативами, принят в третьем, окончательном чтении, сообщила Алина Снитко, помощник депутата Госдумы.

Итак, новый закон гласит: если многоквартирный дом оснащен общедомовыми приборами учета (ОДПУ), расходы на оплату потраченных на ОДН коммунальных ресурсов (горячей и холодной воды, электроэнергии), определявшиеся по нормативам потребления, подлежат перерасчету исходя из показаний ОДПУ. Таким образом, законодательно признана возможность определять размер ОДН другими способами, нежели только по нормативам (в Приморье нормативы устанавливает, напомним, краевой департамент по тарифам).

Другие способы расчета можно использовать, если общее собрание собственников МКД своим решением выберет соответствующий способ:

– исходя из среднемесячного объема потребления коммунальных ресурсов на ОДН, но с проведением в дальнейшем перерасчета по показаниям ОДПУ;

– исходя из показаний ОДПУ по тарифам, установленным региональными органами власти.

Таким образом, закон установил право общего собрания собственников потребовать, чтобы размер ОДН определялся по показаниям коллективного прибора учета.

Также иной способ перерасчета можно выбирать, если дом оснащен автоматизированной информационно-измерительной системой учета потребления коммунальных ресурсов, при условии обеспечения этой системой одномоментного снятия показаний.

– Дистанционная система учета наконец-то обретает формулировки в законодательстве, и это одна из целей, которую мы преследуем, – пояснил член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких. – Такой учет должен быть определяющим, тогда не будет вопросов, кто ворует или потребляет коммунальные ресурсы сверх норматива. Мы предлагаем собственникам принять решение о включении в состав общедомового имущества индивидуальных приборов учета. Дистанционный учет предполагает одномоментное снятие показаний и с квартирных счетчиков, и с общедомовых.

Актуальность законопроекта, по словам депутата, подтверждается многочисленными обращениями граждан. Ситуация с ОДН в том виде, в котором она существует сегодня, не устраивает добросовестных потребителей коммунальных ресурсов в МКД. 

Автор : Отдел новостей «В»

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