В пьянстве региона обвинили советскую власть

«Алкогольный рейтинг» формировали те, кто ехал «за туманом и за запахом тайги»

Впервые – даже не за годы, за десятилетия – наркологи отмечают сокращение в крае количества больных алкоголизмом. Правда, с оговоркой: речь идет об официально зарегистрированных больных.

«В свое время больше всего случаев детского алкоголизма было зарегистрировано в Партизанске»

«Когда-то край собирал пьяниц со всей страны, теперь же – возвращает»

Об этом говорили на недавно прошедшей пресс-конференции «Алкоголь: культура потребления и социальные последствия». В качестве спикеров выступили главный внештатный специалист нарколог-психиатр Людмила Михалева, главный врач наркологического диспансера Приморского края Аркадий Юхименко, главный акушер-гинеколог Приморского края Евгения Шутка и начальник отдела организации помощи женщинам и детям Елена Ибрагимова.

Так умерли или вылечились?

К сожалению, наш край даже в советское время не входил в список «алкогольно благополучных» регионов. Пили в Приморье всегда и с размахом. Это подтверждает высокая статистика заболеваний и алкогольным психозом (читай – белая горячка), и непосредственно алкоголизмом, выведенная аж в социалистическом прошлом. Одна из причин массовой тяги к зеленому змию кроется в том, как формировалось наше население.

– Еще в годы советской власти много людей приезжало в край по оргнаборам (по вербовке. – Прим. авт.) на работу в рыбную, строительную, горнодобывающую отрасли. Ехали, как правило, не всегда благополучные и устроенные. Зачастую одинокие. Заработанные деньги тратить было не на кого и не на что… Учитывайте и особенности работы: приходил такой вот одинокий любитель романтики с многомесячной путины с большой суммой денег. И как он отдыхал? Правильно, пил. И так до следующей путины. В свое время было достаточно научных разработок, врачи писали диссертации, в которых выясняли причины высокого алкоголизма в Приморье. Естественно, не улучшилась ситуация и в 90-е, – объясняет причины алкоголизации региона главный внештатный нарколог-психиатр Людмила Михалева. – Однако последние три года медицинская статистика дает позитивные данные: число заболевших снизилось почти на 1,5 тысячи лиц.

– По краю сегодня отмечено снижение пациентов, которых мы ставим на учет. На сегодняшний день их 23300 человек, – приводит цифры главный врач краевого наркологического диспансера Аркадий Юхименко.

Причин снижения «официальных алкоголиков», по мнению специалистов, несколько. Не последнюю роль играет высокая смертность среди этой категории лиц. Далее – большой отток населения, люди просто уезжают из региона. То есть, получается, в прежние времена край собирал пьяниц со всей страны, теперь же – возвращает. Ну и, наконец, люди лечатся и выздоравливают.

– Но это не значит, что граждане самостоятельно принимают решение об отказе от пагубной привычки. Это говорит о том, что у нас хорошие специалисты, которые мотивируют пациента на лечение, – отмечает Юхименко.

Хотя опыт показывает: если человек сам не пришел к осознанию проблемы, не проявил желания и силы воли (последнее гораздо важней), лечение не может быть успешным.

Есть еще одна причина, мешающая объективно оценить количество больных в регионе. Многие просто не признаются даже себе в том, что больны. Пьют? Ну так что? Многие пьют, и они от прочих не отличаются.

Как подтвердил главный врач наркодиспансера Аркадий Юхименко, пациенты нередко поступают в тяжелом состоянии, с психозами, белой горячкой и серьезными осложнениями. Тем не менее благодаря усилиям врачей смертность среди этой категории населения не растет.

– Мы работаем в направлении мотивации на решение отказа от алкоголя. Зачастую она приносит достаточно большие результаты, и мы можем подтвердить, что статистика в отношении ремиссии у нас достаточно приличная, – подчеркнул Аркадий Юхименко.

Повлияло на официальную статистику и появление частной медицинской помощи. Если раньше с сильнейшей алкогольной интоксикацией пациенты поступали в наркодиспансер, где они автоматически ставились на учет, то сейчас после длительного запоя гражданин вызывает врачебную бригаду на дом, где его прокапывают, и он в относительно свежем состоянии продолжает жить дальше. До следующего срыва…

Без учета и не попадая в статистику…

По словам нарколога Михалевой, эффективность лечения от алкоголизма действительно во многом зависит от того, как организована система медицинского обслуживания. Но и о социальности проблемы забывать нельзя. Многие пьют именно «не от хорошей жизни». Значительная часть больных алкоголизмом – это бедные и безработные. Причем не всегда пагубная привычка становится причиной такого их положения. Скорее наоборот: личная неустроенность приводит к стакану и бутылке.

Специалисты отмечают: в селах проблема алкоголизма острее, чем в городах. К слову, после инцидента с «Боярышником» (напомним: в конце прошлого года в Иркутске случилось массовое отравление этим средством с летальным исходом. – Прим. авт.) наши врачи также провели исследования на предмет, в каких районах края жители увлекаются низкопробным алкоголем (речь в том числе и о самогоне). В результате было выявлено два куста: Спасский и Черниговский районы, а также город Арсеньев и близлежащий Анучинский район.

В городах, особенно в крупных, лучше обстоит дело с занятостью населения, много молодежи, у которой все больше входит в моду здоровый образ жизни. Кроме того, здесь помимо официальной наркологической службы есть, как уже сказано выше, службы негосударственные, частные, и многие пациенты на ранних стадиях, боясь обращаться в официальную наркологию, идут туда. Происходит это, по словам наркологов, прежде всего из-за некоторой дискриминации граждан. Так, если в госнаркологической службе у пациента имеется диагноз «хронический алкоголизм» и он не прошел трехлетний курс лечения, он не может иметь допуск к некоторым профессиям, в том числе водить автомобили. Именно поэтому часть пациентов старается попасть на прием к частным врачам-наркологам либо не обращается к ним вовсе.

– В наркодиспансеры поступает множество звонков с одним вопросом: поставят ли обратившегося на учет, – говорит Людмила Михалева.

По словам нарколога, сегодня в Приморском крае помощь пациентам, страдающим алкогольной зависимостью, могут оказать в кабинетах профилактики и центрах здоровья.

– Если человек обратится в эти медучреждения, то на учет его не поставят. Сегодня с такими пациентами позволяет работать программа первичной профилактики, в том числе и в рамках диспансеризации, – подчеркивает Людмила Михалева.

Проблема унисекс

Алкоголизм давно перестал быть заболеванием исключительно мужским. Согласно той же статистике 40 % пьющего населения – женщины. И все детородного возраста. До преклонных лет они, похоже, просто не доживают.

В крае составлен реестр женщин, которые входят в группу риска. Это гражданки, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, и те, кто возвратился из мест лишения свободы. Работу с беременными из группы риска проводят участковые гинекологи и акушеры.

– Это позволяет нам контролировать – мониторить женщин в трудной жизненной ситуации. Ведь беременность и алкоголь – вещи несовместимые. Употребление алкоголя может привести к непоправимым последствиям, – говорит главный акушер-гинеколог Приморского края Евгения Шутка. – Нам часто задают вопрос: сколько можно выпить во время беременности? Нисколько! Нет безопасной дозы алкоголя в этом состоянии. Если женщина употребляет алкоголь, то сначала она должна бросить эту вредную привычку и только после этого планировать беременность, а не сначала беременеть, а потом бросать пить. Зародышу на ранних сроках будет губительна даже мизерная доза алкоголя. Отсюда появляются пороки развития, хромосомные аномалии и прочие проблемы. Женщина, употребляющая алкоголь во время беременности, совершает самое настоящее преступление.

Однако эти предупреждения крайне редко попадают по назначению, учитывая то количеством дам, которые в пьяном угаре зачинают и вынашивают детей… Врачи описывают случаи, когда матери рожали в состоянии алкогольного опьянения и алкоголь передавался через мать к ребенку.

– Малыш только родился, а его органам и мозгу уже нанесен непоправимый вред, у него уже алкогольная интоксикация, – рассказывает врач.

Алкоголизм в наследство

Отдельная тема – детский алкоголизм. Да, о нем тоже можно говорить как о массовом явлении.

– История детского алкоголизма в Приморье продолжается также с советских времен, – рассказывает Людмила Михалева. – Особенно отличался в свое время город Партизанск. Шахтеры часто употребляли алкоголь в больших дозах. Причина – тяжелый труд, высокие заработки и отвратительная организация досуга. Люди отдыхали в пьянках. Как следствие – повышенная заболеваемость алкоголизмом, которая в том числе передавалась по наследству.

Несколько лет назад в крае на учете состояло 11 детей с хроническим алкоголизмом. Некоторые из них даже переносили алкогольные психозы. Два года назад было зарегистрировано три ребенка с алкогольной зависимостью, сегодня на учете стоит один ребенок.

– Исходя из этих цифр можно утверждать, что число болеющих хроническим алкоголизмом детей существенно снизилось, – делает вывод нарколог.

В целях профилактики алкогольной зависимости у школьников и подростков в учебных заведениях края периодически проходит социально-психологическое тестирование на предмет употребления наркотиков, алкоголя, табака. Результаты таких тестов отрабатываются специалистами. Это позволяет помочь детям на ранней стадии заболевания.

– Дети – самый точный индикатор того, что происходит в семье. Ребенок, лишенный родительского внимания, чаще всего становится безнадзорным и попадает в плохую компанию либо вступает в ряды алкоголиков. Конечно, есть дети, которые всеми силами стараются противодействовать тому образу жизни, который ведут пьющие родные. Но в любом случае каждый ребенок достоин счастливого детства, не омраченного родительским алкоголизмом, – заметила начальник отдела организации помощи женщинам и детям Елена Ибрагимова.