Дело Пушкаревых – Лушникова: новые странности

Адвокат сделал подробный анализ одного из ключевых документов по громкому уголовному делу

Дело братьев Пушкаревых уже давно можно назвать уникальным и, пожалуй, самым открытым для рядового обывателя. Открытым не с точки зрения работы следственных органов, которые на протяжении года лишь перебирали основания для избрания и продления меры пресечения, указанные УПК РФ, и интерпретировали одни и те же действия участников процесса под разными углами. Но открытым благодаря позиции команды главы Владивостока Игоря Пушкарева, в последние месяцы выкладывающей в открытый доступ документы по ходу уголовного дела.

Одним из таковых является судебная строительно-техническая экспертиза, назначенная постановлением старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Рустамом Габдулиным 30 августа 2016 года. Назначение данной экспертизы было продиктовано необходимостью установить стоимость строительных материалов (асфальт, щебень, бетонные изделия, гранитные изделия и др.) за период с 2009 по 2012 год и сравнить эти цены со среднерегиональным уровнем цен в Приморском крае.

Экспертизу подробно проанализировал адвокат по уголовным делам Алексей Клецкин, который увидел ряд нестыковок в ее результатах. О них же неоднократно заявлял и мэр Владивостока Игорь Пушкарев в судебных заседаниях.

Вопрос объективности

В первую очередь адвокат обращает внимание на выбор экспертного учреждения. «В данном случае это КГУП «Приморский РЦЦС» – предприятие краевое, то есть замыкающееся в конечном счете на краевую администрацию, возглавляемую губернатором Миклушевским В.В. А ведь именно в связи с политическим конфликтом между Миклушевским и Пушкаревым эксперты связывали в том числе возбуждение уголовного дела против последнего. Да и само следствие не особо это скрывает, вменяя мэру приморской столицы, что он «…занимая выборную должность муниципальной службы, пытался организовать кампанию по компрометации органов государственной власти Приморского края», – отмечает Клецкин.

Следующая интересная деталь – несоответствие предмета экспертизы ее названию. Несмотря на то что экспертиза «строительно-техническая», на разрешение экспертов были поставлены вопросы исключительно экономического характера, отвечать на которые, скорее всего, не в компетенции строительно-технического эксперта.

Изучение адвокатом персонального состава экспертной группы подтверждает сомнения в ее компетентности. Так, из пяти экспертов четыре имеют техническое образование, при этом один вообще не имеет высшего образования. В частности, к экспертизе привлечены лица, имеющие следующую квалификацию: инженер, инженер-строитель, инженер путей сообщения-электрик, техник-технолог. Лишь у одного эксперта «близкое» к теме экспертизы образование – по специальности «бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности».

«Насколько эти лица компетентны в ценообразовании – вопрос открытый. Но создается твердое убеждение, что экспертизу назначили исходя не из компетенции экспертов и их специализации, а по принципу «там, где напишут, как надо», – говорит Клецкин.

Что хотели выяснить?

В своем постановлении следователь вынес на разрешение экспертов два вопроса.

Первый – провести анализ строительных материалов, используемых при ремонте дорог во Владивостоке за период с 2009 по 2012 год в сравнении со среднерегиональным уровнем цен на соответствующие строительные материалы в Приморском крае.

Второй – какова разница стоимости стройматериалов, поставляемых ООО «ДВ-Цемент» предприятию «Дороги Владивостока», в сравнении со средними ценами, сложившимися в Приморье в 2009–2012 годах, как в рублях, так и в процентном отношении.

Алексей Клецкин прослеживает вполне понятную логику следствия, для которого все, что поставлено по ценам, превышающим среднерегиональные, является ущербом, причиненным МУП «Дороги Владивостока». Таким образом, изначально в материалы дела закладывается мысль: закупка товаров и услуг для муниципальных и государственных нужд по ценам выше среднерегиональных незаконна.

Однако подобные выводы сразу упираются в стену федерального законодательства. Дело в том, что Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» или иной нормативно-правовой акт не говорит о том, что закупка товаров и услуг для муниципальных и государственных нужд не должна проводиться по ценам выше среднерегиональных. Это означает, что законодатель не обязал муниципалитет или любой другой орган государственной власти в процессе проведения электронных аукционов придерживаться рыночных условий или среднерегиональных цен. Для этого госорганы устанавливают максимальную (начальную) цену, заложенную в бюджете, выше которой уже нельзя подняться.

Более того, как уточняет адвокат, понятие «среднерегиональные цены» вообще отсутствует как правовая категория в законодательстве, регулирующем закупку товаров и услуг для муниципальных и государственных нужд.

«Это исключительно статистическая категория, никак не влияющая на законность/незаконность конкретной закупки. И уж тем более не связанная ни с фактом причинения ущерба, ни с его размером, – добавляет Алексей Клецкин. – Совершенно очевидно, что если один магазин продает сотовый телефон определенной марки за 10000 рублей, а второй эту же модель за 12000 рублей и на рынке только двое продавцов, то цена второго продавца всегда будет выше средней. Но означает ли это, что второй продавец кого-то обманул, причинил ущерб, совершил преступление? Конечно же, нет. Это называется здоровая конкуренция. Иначе следовало бы всех продавцов любых товаров, превышающих среднерыночную, отправить по тюрьмам как мошенников».

По мнению адвоката, следствие забывает, что на конечную стоимость товара влияет не только его непосредственная стоимость, но и условия поставки (сроки, размер и количество партий, периодичность и т.п.), а также условия оплаты.

«Мы же понимаем, что тот же телефон, приобретенный в кредит или в рассрочку, будет дороже того, который приобретен на условиях полной единовременной оплаты. Но следствие не желает вникать в эти вопросы. Сторону обвинения интересует лишь один вопрос в удобном ей ракурсе: превышает или не превышает отпускная цена среднерегиональные цены?» – отмечает эксперт.

Вспоминая обстоятельства тех лет, следователям, судя по всему, сложно представить, как проходила подготовка к саммиту АТЭС-2012. Учитывая задачи, поставленные лично премьер-министром Владимиром Путиным и президентом Дмитрием Медведевым, главе Владивостока Игорю Пушкареву удалось обеспечить беспрецедентные условия поставки стройматериалов.

На протяжении многих лет асфальт, бетон, щебень поставлялись без оплаты (в беспроцентный кредит), в сжатые сроки (учитывая близость холдинга «Востокцемент»). Остальные местные предприятия попросту не справлялись с подобными объемами, а ближайшие поставщики были за пределами Дальневосточного федерального округа. Даже если представить заключение контракта с одним из крупнейших заводов Сибири или Урала, то железнодорожную инфраструктуру Приморского края ждал бы коллапс.

Подмена понятий

Внимательное изучение экспертизы со стороны адвоката позволяет сделать еще один важный вывод: эксперты использовали неверную методику и неправильно определили предмет экспертизы. Как говорилось выше, следователь ставил вопрос об определении среднерегионального уровня цен. Однако эксперты руководствовались методиками и иными нормативными документами, регламентирующими определение сметных цен.

«Любому специалисту, а тем более экономисту, разница между этими двумя терминами очевидна. Сметная цена используется при планировании строительных работ на будущее. Это расчетный показатель. А вот среднерегиональный уровень цен за конкретный период фиксирует то, что уже произошло. Он отражает не расчетную, а фактическую ситуацию. Эта статистическая величина высчитывается математически и в какую-либо сторону не меняется.

И, кстати, законодательство запрещает лишь уменьшение сметных нормативов (в которые входит в том числе стоимость). А их увеличение не только не запрещено, но и прямо предусмотрено законодательством (путем применения соответствующих повышающих коэффициентов)», – добавляет Клецкин.

Действительно, данный вывод можно проследить из Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, абзацем 3 пункта 2.2 которой, в частности, предусмотрено: «Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону их уменьшения не корректируются».

Неудобные результаты

Результаты экспертизы говорят о том, что в некоторых случаях цена поставки стройматериалов муниципальному предприятию «Дороги Владивостока» со стороны группы компаний «Востокцемент» была не выше, а НИЖЕ среднерегионального уровня цен (который сам по себе ни на что не влияет и вообще не должен учитываться при закупках для муниципальных (государственных) нужд, являясь исключительно статистическим показателем).

Так, эксперты прямо указывают, что за период 2012 года уменьшение стоимости по сравнению со среднерегиональным уровнем цен составило более 20 млн рублей (20.453.393,69 руб.), или 11 % в процентном выражении.

«Сложно представить себе преступника, который, намереваясь причинить материальный ущерб, не обогащается, а наоборот, предоставляет скидку, да и вообще поставляет продукцию без оплаты. Да, за период 2009–2011 годов эксперты вроде как выявили превышение среднерегиональных цен, но на совершенно незначительную величину (15 %), которая не превышает верхнюю границу используемых при расчете цен», – отмечает адвокат Клецкин.

По словам адвоката, интересно еще и то, что при проведении экспертизы эксперты использовали ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия», принятый в 2013 году и введенный в действие с 01.11.2014. То есть после вменяемых Пушкареву И.С. деяний. Соответственно, данный документ не может применяться при проведении экспертизы по делу владивостокского градоначальника. Тем не менее применяется, и следствие такие несостыковки не смущают.

Резюмируя, эксперт отмечает: выводы экспертизы носят спорный характер. Использованная методика к данному виду экспертиз неприменима. Сами эксперты необходимыми познаниями в соответствующей сфере знаний не обладают, поскольку являются в основном техническими специалистами. Использована нормативно-правовая база, не относящаяся к рассматриваемому периоду.

«Результаты такой экспертизы сложно назвать применимыми в качестве допустимого и относимого доказательства по делу. По сути, эксперты устанавливали обстоятельства, с предметом доказывания не связанные. Средние цены на то и средние, чтобы показывать обобщенно-усредненную картину.

С наличием либо отсутствием состава преступления в действиях конкретных лиц и уж тем более с размером ущерба это никак не связано», – резюмирует Алексей Клецкин. Многие годы асфальт, бетон, щебень поставлялись «Востокцементом» без оплаты (в беспроцентный кредит) и в сжатые сроки. Остальные предприятия не справлялись с такими объемами, а ближайшие поставщики были за пределами региона.

Напомним: Игорь Пушкарев и Андрей Лушников решением московского суда оставлены под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкареву также продлен домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.