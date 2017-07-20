Тельняшку в клочья рвать не нужно

Такого изумительно тонкого балета Владивосток еще не видел

Самый настоящий «звездопад» ознаменовал начало второго Дальневосточного международного фестиваля «Мариинский» – во Владивосток приехали премьер Мариинского театра и Баварского государственного балета Владимир Шкляров и прима-балерина Лондонского королевского театра оперы и балета Ковент-Гарден, обладательница «Золотой маски» и многих других престижных профессиональных наград Наталья Осипова.

С выступлений этих звезд первой величины и стартовал второй «Мариинский» фестиваль. Открыла его премьера балета Родиона Щедрина «Конек-горбунок», в котором Владимир Шкляров исполнил заглавную партию. А накануне Владимир и Наталья Осипова дали пресс-конференцию.

Соответствовать великим именам

Тонкие романтичные черты лица, нежные локоны – премьер Мариинского театра Владимир Шкляров обладает внешностью истинного Ромео. Но славу молодому танцовщику принесла не красота, а фанатичная любовь к балету, стремление к совершенству и огромный талант.

Его график расписан на годы вперед, и тем ценнее тот факт, что столь востребованный артист смог приехать во Владивосток – исполнить партию Ивана в «Коньке-горбунке» и дать творческий вечер.

– Я очень рад, что оказался во Владивостоке и смогу выступить на еще одной сцене Мариинского театра, – подчеркнул Владимир Шкляров. – Я долго выбирал программу для своего творческого вечера – станцовано очень много, но далеко не все реально можно показать во Владивостоке. Свою роль сыграло и то, что у меня не было возможности прилететь сюда хотя бы на неделю, чтобы прорепетировать с труппой, сделать интересный совместный проект. На это, к сожалению, не хватило времени.

Кроме того, я хотел показать номера, которые еще ни разу не исполнялись в вашем городе, причем на самом высшем уровне. Поэтому выбрал три сольных номера: гопак из балета «Тарас Бульба», балет «101» в хореографии Эрика Готье и номер «Не покидай меня», в котором соединены опера и балет. Я танцую под прекрасное сопрано, в данном случае – Анастасии Кикоть, это очень интересный синтез.

Ну а во втором отделении – балет «Маргарита и Арман». Недавно мы с Натальей Осиповой станцевали его в «Ковент-Гарден» в Лондоне, премьера прошла на ура, и оказалось, что мы с ней самые молодые исполнители этого произведения – обычно его танцуют более взрослые артисты. Это, конечно, огромная ответственность – танцевать балет, созданный в свое время для Рудольфа Нуриева и Марго Фонтейн, всегда нужно прилагать все усилия, чтобы соответствовать таким великим именам.

Спектакль «Маргарита и Арман» вообще ставят редко, он идет в Ковент-Гарден и по лицензии в Мариинке. И вот теперь он представлен во Владивостоке. Большая удача для зрителей, на мой взгляд.

Сразу после выступления я улетаю в Лондон…

Отберет ли жена телефон у премьера?

Тема постоянной занятости, служения балету так или иначе возникала во время разговора с Владимиром Шкляровым. Артист и не скрывает, что его профессия требует жертв, причем немалых:

– Михаил Барышников говорил: «Я женат на балете», и в этих словах, как мне кажется, огромная правда. Да, я занимаюсь любимым делом, да, мне нравится танцевать, но не могу не признать, что балет – это труд, которому ты отдаешь все время. От многого приходится отказываться.

В моей жизни Мариинский театр и балет – это основа, это большая часть времени. И порой, когда я прихожу домой и смотрю на своего сына, я понимаю, что очень мало времени с ним провожу. Для нас с женой проблема поехать в отпуск, потому что трудно найти для него место в моем графике. И в этом году жена (Мария Ширинкина – тоже звезда мировой сцены, солистка Мариинки, а ныне прима-балерина Баварского государственного балета. – Прим. ред.) просто поставила меня перед фактом, купив билеты на определенное время, и я подбивал все планы и контракты под это. А еще моя жена мечтает на все время отпуска отобрать у меня телефон и выключить его. И она права в этом желании: даже при безумной страсти и любви к профессии нужно всегда ненадолго останавливаться, отдыхать, а потом уж снова рваться в бой, покорять новые высоты.

И даже тот факт, что мы, балетные, много путешествуем, на самом деле не всегда то, чем кажется. Да вот простой пример: во Владивостоке я успел увидеть только ресторан, куда меня сводили вечером, все остальное время провел в театре на репетициях, а потом сразу же улетаю. И для меня многие города, не только Владивосток, так и остались, по сути, театрами, а не городскими пейзажами или достопримечательностями. Но есть мечта, что мне еще удастся вернуться в ваш город на более долгий срок…

Вот так: звезды не увидели Владивостока. Зато Владивосток увидел звезд!

Станцевать жертвенную любовь

Прима-балерина Ковент-Гарден Наталья Осипова во Владивостоке успела увидеть еще меньше, чем Владимир Шкляров. Но ради того, чтобы показать нам «Маргариту и Армана», она фактически облетела земной шар: после выступлений в Австралии отправилась в Лос-Анджелес, а оттуда – во Владивосток.

– Я была очень рада принять приглашение Владимира и станцевать во Владивостоке, так как в последние годы очень редко выступаю в России (уже четыре года живу в Лондоне) и соскучилась, – призналась прима. – Так что выступление в вашем городе, да еще с Володей, с которым мы очень подружились и которого я могу назвать одним из лучших своих партнеров, – это как подарок. Я не чувствую усталости – так вдохновляет грядущее выступление.

Хотела бы рассказать о своем отношении к балету «Маргарита и Арман». Как уже напомнил Владимир, его поставил в 1963 году Фредерик Эштон для великих танцовщиков Рудольфа Нуриева и Марго Фонтейн. Эштон же, учитывая возраст Марго, которой на тот момент было за 40, и сделал героиню спектакля старше героя. А на самом деле в книге Александра Дюма-сына «Дама с камелиями», по которой поставлен балет, Маргарита Готье была младше Армана.

Кстати, в Англии, например, многие считают, что с уходом Нуриева и Фонтейн из жизни «Маргариту и Армана» вообще не нужно больше возобновлять. Надо было оставить этот балет как воспоминание – ведь он был целиком подогнан под их личности, под их харизму. Более 30 лет «Маргариту и Армана» в Ковент-Гарден не ставили, но потом возобновили, его танцевали разные балерины.

Признаюсь, я никогда не мечтала танцевать Маргариту. Знаете, у балерин обычно другие партии мечты: Аврора, Джульетта, Татьяна Ларина… И когда роль Маргариты предложили мне, я даже испугалась – дело в том, что, как правило, Маргариту танцуют балерины, которым уже около 40 лет, перед финалом своей карьеры. И сначала я отказалась. Но потом подумала, что могу внести свое понимание в образ Маргариты: я станцую абсолютно жертвенную, бескорыстную любовь юной девушки. И согласилась.

Армана танцевать пригласили Володю, и у нас получилось отличное партнерство. Премьера прошла на одном дыхании, мы очень хорошо понимали друг друга. Вообще, для меня танец – это в первую очередь искусство дуэта, и наш дуэт с Владимиром в этом смысле для меня счастливый, особенный.

С тех пор Маргарита – один из моих любимых образов. Это именно персонаж романа, на нем нет тени Марго Фонтейн. У меня всякий раз слезы наворачиваются, когда я думаю о судьбе Маргариты Готье, настолько трогательная и трагичная эта история. В этом балете нет ничего «на разрыв», когда, извините, надо тельняшку в клочья рвать. Здесь все очень тонко, на нюансах, на эмоциях, на полутонах, и для артиста такая постановка – это, по сути, проверка его сил.

Я классическая балерина, хотя в последние годы, после травмы спины, много занимаюсь современным танцем. Но этот балет ничего общего с contemporary dance не имеет. Он требует от танцоров отточенной балетной техники, и именно поэтому мне так приятно выходить на сцену в образе Маргариты.

Кстати

Также Владимир Шкляров презентовал на пресс-конференции свою книгу «Жить танцуя», изданную в содружестве с талантливым фотографом, а ранее танцовщиком балета Александром Гуляевым. Это документальный рассказ о творчестве Владимира и его работе на сцене Мариинского театра, создававшийся в течение нескольких лет.

– Фотографии в книге говорят больше, чем текст. Ведь это сродни волшебству – поймать момент танца, – рассказал Владимир. – Мне кажется, что никто лучше Александра Гуляева не чувствует меня на сцене – ему всегда удается снять именно лучшие моменты. Я рад, что нам удалось издать этот альбом, хотя работа над ним была весьма сложной.

Мнение

Увидеть, как танцует воздушная, легкая, великолепная Наталья Осипова, – это огромная удача. А уж в паре с неотразимым Владимиром Шкляровым…

– Мои знакомые в Лондоне за полгода покупали билеты в Ковент-Гарден», чтобы увидеть этот дуэт в «Маргарите и Армане», – рассказала «В» жительница Владивостока Елена Александровна, большая поклонница балета. – Они мне позвонили еще до того, как имя Осиповой появилось в афише фестиваля, и сказали: «Лена, не пропусти, у нас уже все знают, что Наталья Осипова будет танцевать во Владивостоке, обязательно сходи!». Огромное спасибо Валерию Гергиеву и Приморской сцене Мариинского театра за то, что они дают нам возможность вживую увидеть звезд мировой величины.



