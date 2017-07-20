Следующая остановка – Макао!

Как самые прекрасные девушки Приморья доказывали, что достойны главного приза конкурса красоты Miss Sunrise

Полуфинал конкурса красоты Miss Sunrise – 2017 состоялся в минувшую субботу на сцене Tigre de Cristal. Десять обворожительных красавиц боролись за место в финале, главным призом в котором станет незабываемая поездка в азиатский Лас-Вегас – Макао.

Проект Miss Sunrise уже не первый год собирает самых красивых и амбициозных девушек не только Владивостока, но и всего Приморского края. Организатором проекта выступает 8-й канал совместно с модельным агентством AstraModels.

Участницы конкурса предстали перед жюри во всей красе. В процессе упорных подготовок они учились актерскому мастерству, умению держаться на публике, прошли мастер-классы по уходу за собой и, конечно, научились искусству дефиле.

В полуфинале конкурсанткам пришлось показать себя в разных амплуа. Девушки дефилировали в купальниках от компании Shika swimwear, в роскошном нижнем белье от «NG», шубах от салона «Меховая фантазия» и изящных вечерних платьях, предоставленных Baby Boudior и свадебным салоном Mali Bride.

В перерывах между выходами участниц гостям праздника представили свои таланты романтичные вокалисты и саксофонист, а также изящный акробатический дуэт.

Стоит отметить, что все конкурсантки далеко не новички в модельном бизнесе, поэтому каждая красавица демонстрировала на сцене не только природное обаяние, но и настоящий профессионализм.

– В этом конкурсе я участвую первый раз, но в модельном бизнесе уже четыре года, участвовала в показах во Владивостоке и Китае, так что волновалась не сильно, – рассказала модель Елизавета Сливина.

Вообще, профессия модели – это нелегкая, но в то же время интересная работа, которая приносит массу впечатлений и опыта. Например, некоторые представительницы модельного бизнеса не только ходят по подиуму и фотографируются для лукбуков, но и снимаются в кино.

– Модельный бизнес – это моя работа. Я принимала участие во многих конкурсах. К примеру, в этом году стала финалисткой конкурса «Мисс Приморье». Работала моделью в Корее и Китае, а еще снималась в фильмах «Отпусти меня» и «На районе», – поделилась своими достижениями модель Кристина Сазонкина.

В финал прошли восемь участниц, которые встретятся снова 5 августа, чтобы побороться за главный приз – поездку в Макао. Каждая участница получила подарки от ювелирного дома Ista и замечательные авторские букеты от салона цветов Arte Lamponi.

Партнеры проекта

Генеральный спонсор конкурса – Tiger de Cristal.

Официальный спонсор – компания-застройщик «Ренессанс Актив».

Генеральный партнер – центр лазерной косметологии «Тисс».

Специальный партнер – «Сумотори».

Эксклюзивный партнер – «Теле-2».

Партнер проекта – «Голд Элит» – ювелирная студия.

Партнер проекта – салон цветов Arte Lamponi.

Партнер проекта – Baby Boudior.

Партнер проекта – салон «Меховая фантазия».

Партнер проекта – свадебный салон Mali Bride.

Партнер проекта – ювелирный дом ISTA.

Партнер проекта – cтудия загара премиум-класса «Солнечный рай».

Партнер проекта – «NG», белье, созданное с любовью и заботой о вас.

Партнер проекта – компания «Фешен фэйс» (прически и макияж для участниц).



