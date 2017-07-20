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Поздравить V-Rox с юбилеем приедут музыканты со всего мира

Главный музыкальный фестиваль столицы Приморья V-Rox («Рок Владивостока») c 4 по 6 августа пройдет на набережной Спортивной гавани.

Это большой городской музыкальный творческий фестиваль и международная конференция в области музыкальной индустрии и современного культурного менеджмента, напоминает пресс-служба городской администрации.

Как отмечают организаторы, девиз фестиваля в этом году «V-Rox – на земле, в небесах и на море!». За пять лет своей работы фестиваль V-Rox закрепился на дальневосточной земле и успел поездить по миру: шоукейсы фестиваля успешно прошли в США, Корее, Монголии, Латвии и нескольких российских городах (Москве, Санкт-Петербурге, Находке).

Но море остается неизменной темой V-Rox, ведь ежегодно он проходит на берегу Тихого океана. В этом году – в год юбилеев выпуска альбомов «Мумий Тролля» «Морская» и «Икра» – гостей фестиваля также ждут различные «морские» сюрпризы.

Оргкомитет V-Rox продолжает не только расширять географию и жанры выступающих артистов, но и не оставляет без внимания молодых музыкантов Дальнего Востока. И в этом августе поклонники услышат такие местные группы, как Starcardigan, The Gravity, «Марлины» и авторский проект владивостокской певицы Анастасии Мещеряковой. Среди приглашенных гостей из Москвы – Weary Eyes, Elektromonteur, Wet Red и рэпер Хаски из Улан-Удэ. Иностранные команды прибудут из Японии, Мексики, с Тайваня, из Индонезии, Сингапура, Китая, Индии, Южной Кореи, Монголии, Новой Зеландии, США и Израиля. Более подробная программа будет известна уже на следующей неделе.

А какая на V-Rox атмосфера, сколько там драйва! В этом вы можете убедиться, перейдя на стр. 27.

Автор : Отдел новостей «В»

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