На горном трамвайчике с книжкой в руках

Книжный шкаф, установленный на верхней площадке рядом с фуникулером во Владивостоке, пополнился новой литературой. За несколько лет своего существования он почти опустел, но теперь пассажиры вновь смогут взять почитать любую понравившуюся им книгу, сообщает пресс-служба мэрии.

Так специалисты МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» поздравили ОАО «Электротранспорт Владивостока» с 55-летием фуникулера. Теперь в литературном шкафу можно найти книги различных жанров – классику, научную и современную литературу, нон-фикшен, фэнтези, романы, книги по истории, краеведению и другие. Всего к услугам горожан порядка 100 книг.

– Благодарим сотрудников городской библиотечной системы за такой оригинальный и полезный подарок! – отметила директор фуникулера Светлана Латышева. – Надеемся, что горожане будут бережно относиться к нашему подарку.

Отметим, что жители Владивостока могут делиться своими интересными книгами, оставив их в шкафу.

– В бумажных книгах есть своя романтика. Это особый книжный запах, ощущение от перелистывания пальцами страниц, процесс выбора книги в магазине, – считает член городского социального проекта «Клуб магистров» Светлана Овчинникова. Она уверена: старые добрые бумажные книги рано списывать со счетов. – Лично мне легче дается книга, которую можно подержать в руках, а на ее полях оставить отметки. В конце концов, у бумажной книги никогда не сядет батарейка.

Директор фуникулера Светлана Латышева провела для членов Клуба магистров и Владивостокской централизованной библиотечной системы экскурсию по фуникулеру и рассказала его историю.