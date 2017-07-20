Не будете убирать за собой – нарветесь на медведей

Новостная лента
Июль, 26 среда
19:55
Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка Эксклюзив
19:55
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
19:55
Летние скидки на покупку квартиры в жилом комплексе «Академический» Фото
19:11
Валерий Гергиев: «Второй фестиваль важнее первого!»
18:01
Владивостокцев приглашают принять участие в международном эко-лагере проекта «Остров мечты»
17:51
Россиянин попался на контрабанде мускуса
17:40
Тротуар на Светланской восстановят к октябрю Фото
17:35
Приморью пообещали строительство второго перинатального центра
17:28
Убийца три года гулял на свободе в Приморье
17:17
Уссурийск. Жизнь в СИЗО Видео
17:08
Дачников и садоводов приморской столицы ждут сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря
17:03
Инспектор охотнадзора пострадал в погоне с «блатными» браконьерами
16:52
Политолог: Арест вице-губернатора Приморья - мощный удар по позициям Миклушевского Эксклюзив
16:46
В ближайшее воскресенье все отделения МФЦ Владивостока работать не будут
16:35
Источник: Задержан очередной вице-губернатор Приморья
16:24
Новый том о роде Янковских «Шорохи прошлого» презентовал «Рубеж» Видео
16:13
Стали известны подробности падения мужчины из окна дома во Владивостоке Эксклюзив
16:02
Сломали инвалидную коляску или судьбу Видео
15:51
Ревнивый стрелок из Владивостока попытался вскрыть себе вены
15:39
В Приморье нашли нарушения в перевозке детей школьными автобусами
15:28
Стало известно, где обитает больше всего медуз Эксклюзив
15:17
Птица в проводах стала причиной масштабной аварии во Владивостоке
15:06
Жесткая антисанитария в детских лагерях шокировала прокуратуру в Приморье
14:57
Во Владивостоке из окна на 13 этаже выпал мужчина Видео
14:46
Во Владивостоке будут судить злостную мать-кукушку
14:34
Таинственные яйца задержаны в Приморье
14:25
Владивосток столкнулся с первыми последствиями отсутствия Игоря Пушкарёва Эксклюзив
14:14
Ответственность за сгоревшие села возложат на невнимательных приморцев
14:03
Приморские депутаты решают, как лишиться зарплаты
13:56
Пьяный хабаровский подросток устроил переполох на вокзале в Уссурийске
13:46
Эксперт: Медузы-крестовики опасны для человека
13:35
Игорь Пушкарев: Оставайтесь людьми!
13:24
В Приморье принят закон об охране воздуха
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4170 (109) от 26 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Троллейбус довезет до «Фетисов-арены»?
Сокровища и чудовища залива Петра Великого
Фестивалю пожелали семь футов
Кто жил в «Океане» до нашей эры?
Городской летний лагерь КВН набирает команды
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Новости

Не будете убирать за собой – нарветесь на медведей

В Долинском районе Сахалинской области на реке Остромысовке медвежье семейство в минувшую субботу позавтракало в столовой рыболовецкого стана.

– Медведица с тремя медвежатами ранним утром вышла к столовой рыболовецкого стана, где пахло жареной горбушей. Один из медвежат через открытое окно проник в столовую и полакомился едой, которая стояла на столе, ожидая рыбаков. Затем медвежонок открыл дверь столовой, и туда зашло уже все семейство. Наевшись, косолапые ушли в лес, – сообщил агентству «Интерфакс» главный лесничий Долинского района Виктор Бочкарев.

Перепуганные работники стана, наблюдавшие за происходящим из окон соседнего помещения, сразу же позвонили в лесничество. Его сотрудники в тот же день прибыли на стан и застали там медвежье семейство, которое пришло к столовой уже на ужин. Повар снова приготовил рыбу.

Сотрудники лесничества выстрелами из ружей в воздух отпугнули хищников. Медведи скрылись в лесу. Рыбаки смогли спокойно поужинать. А медвежье семейство возле стана пока не появлялось. Лесничество продолжает держать ситуацию на контроле.

– Думаем, что они больше там не появятся. Скорее всего, медведица с медвежатами ушла на рыбалку, тем более что рыба в реке пошла, – считает собеседник.

Он также отметил, что медведей к стану, по всей видимости, привлекли запахи еды, а также отходы, которые выбрасывают работники стана и оставляют после себя многочисленные отдыхающие в Долинском районе.

Автор : Отдел новостей «В»

comments powered by Disqus
В этом номере:
Троллейбус довезет до «Фетисов-арены»?
Троллейбус довезет до «Фетисов-арены»?

Какие изменения ждут общественный транспорт приморской столицы

Сокровища и чудовища залива Петра Великого
Сокровища и чудовища залива Петра Великого

Море – бульон, водоросли с токсином, мидии с ядом

Фестивалю пожелали семь футов

В акватории Амурского залива в 18-й раз состоялся парусный фестиваль «Кубок Семь футов». Ежегодно мероприятие собирает сотни спортсменов и любителей, связавших свою жизнь с водными видами спорта, готовых бросить вызов непредсказуемой погоде Японского моря и опытным соперникам.

Кто жил в «Океане» до нашей эры?

Большой поселок носителей янковской археологической культуры (I тыс. до н.э.) открыли в бухте Емар участники первой археологической школы Всероссийского детского центра (ВДЦ) «Океан» под руководством археологов ДВФУ.

Городской летний лагерь КВН набирает команды

Приморский КВН и управление по делам молодежи администрации Владивостока продолжают набор заявок на городскую профильную летнюю смену старшеклассников «Звезды КВН».

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4169

Предъявите документы! На яблоки и помидоры
Планы «Луча» спутал штрафной
Остров обзавелся «Патриотом»
Прокурор недоволен темпами
К остановочным пунктам приписали достопримечательности
Без штанов, но с пистолетом

газета
газета "Владивосток" № 4168

У каждого недостроя есть имя, отчество и фамилия…
Под Высоцкого никто не хрипел
Уважаемые работники торговли!
«Игорь Белоусов» и «Пантера плюс» спасли подводников
Приморец приютил сотни тысяч лучших друзей
Образовательные учреждения города готовятся к новому году. Учебному

газета
газета "Владивосток" № 4167

Художники показали лицо современного поколения
На пятизвездочный недострой не нашлось желающих
Ну здравствуй, напарник
Продавцов и покупателей учили распознавать фальшивки
Таксист – смертельно опасная профессия
Участники Pacific Meridian будут бороться за 11 наград

газета
газета "Владивосток" № 4166

День Пусана: праздник хороших соседей
Детектив из глубины веков
Влюбленные леопарды ничего не стесняются
Холодом дохнул Амур
Стань другом мурлыке
Засыплем Японию нашими розами