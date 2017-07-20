Не будете убирать за собой – нарветесь на медведей

В Долинском районе Сахалинской области на реке Остромысовке медвежье семейство в минувшую субботу позавтракало в столовой рыболовецкого стана.

– Медведица с тремя медвежатами ранним утром вышла к столовой рыболовецкого стана, где пахло жареной горбушей. Один из медвежат через открытое окно проник в столовую и полакомился едой, которая стояла на столе, ожидая рыбаков. Затем медвежонок открыл дверь столовой, и туда зашло уже все семейство. Наевшись, косолапые ушли в лес, – сообщил агентству «Интерфакс» главный лесничий Долинского района Виктор Бочкарев.

Перепуганные работники стана, наблюдавшие за происходящим из окон соседнего помещения, сразу же позвонили в лесничество. Его сотрудники в тот же день прибыли на стан и застали там медвежье семейство, которое пришло к столовой уже на ужин. Повар снова приготовил рыбу.

Сотрудники лесничества выстрелами из ружей в воздух отпугнули хищников. Медведи скрылись в лесу. Рыбаки смогли спокойно поужинать. А медвежье семейство возле стана пока не появлялось. Лесничество продолжает держать ситуацию на контроле.

– Думаем, что они больше там не появятся. Скорее всего, медведица с медвежатами ушла на рыбалку, тем более что рыба в реке пошла, – считает собеседник.

Он также отметил, что медведей к стану, по всей видимости, привлекли запахи еды, а также отходы, которые выбрасывают работники стана и оставляют после себя многочисленные отдыхающие в Долинском районе.