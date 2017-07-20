Кто жил в «Океане» до нашей эры?

Большой поселок носителей янковской археологической культуры (I тыс. до н.э.) открыли в бухте Емар участники первой археологической школы Всероссийского детского центра (ВДЦ) «Океан» под руководством археологов ДВФУ.

Поселение было обнаружено в ходе разведочных работ археологов университета, но отдельные артефакты на территории ВДЦ «Океан» находили и ранее. Исследования выявили остатки около 15 древних жилищ и раковинные кучи – наслоения древних кухонных отбросов из створок морских моллюсков.

Три недели школьники изучали древнее поселение, расположенное непосредственно на территории центра, сообщила пресс-служба вуза. Юные археологи сделали разведочный раскоп размером 16 кв. м и обнаружили обломки керамических сосудов, наконечник стрелы и два каменных топорика. Все находки свидетельствуют, что на берегу бухты Емар был большой поселок древних людей.

Поселение отличается хорошей сохранностью и может дать новые свидетельства о жизни «приморцев» эпохи неолита.