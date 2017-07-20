Городской летний лагерь КВН набирает команды

Приморский КВН и управление по делам молодежи администрации Владивостока продолжают набор заявок на городскую профильную летнюю смену старшеклассников «Звезды КВН».
Прием заявок продлится до 18 часов 26 июля, участие бесплатное.
Смена пройдет с 6 по 19 августа на базе детского лагеря «Солнечный луч» (станция Садгород, ул. Свердлова, 10), уточнили в пресс-службе мэрии. В ней смогут участвовать представители местного школьного движения КВН, а также начинающие кавээнщики. Возраст участников смены – с 14 до 17 лет.
В лагере КВН школьников ждут мастер-классы по правилам написания шуток, изучение актерского мастерства и культуры речи и многое другое. Юных кавээнщиков поделят на отряды, каждый день они будут изучать разные конкурсы КВН (визитная карточка, студенческий театр эстрадных миниатюр, домашнее музыкальное задание), писать шутки и предоставлять их на суд жюри.
Финальной точкой в смене станет своеобразный отчетный концерт, куда приглашаются родители и творческие молодежные лидеры Владивостока. По окончании смены определяется чемпион.
Как отмечают организаторы, количество мест в смене ограничено. Отбор кандидатур будет осуществляться конкурсной комиссией на основании поданных заявок. Заявки и дополнительные вопросы отправлять на starkvn@mail.ru. Телефон для справок 222-08-38.
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