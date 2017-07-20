Фестивалю пожелали семь футов

В акватории Амурского залива в 18-й раз состоялся парусный фестиваль «Кубок Семь футов». Ежегодно мероприятие собирает сотни спортсменов и любителей, связавших свою жизнь с водными видами спорта, готовых бросить вызов непредсказуемой погоде Японского моря и опытным соперникам.

В течение многих лет участниками регаты становились лучшие шкиперы разных стран мира, России, Приморского края – всего более 6000 человек. В этом году в мероприятии приняли участие приморские экипажи, а также яхтсмены из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Большого Камня, Находки, Славянки и других городов Дальнего Востока, а также один экипаж из Китая.

Программу парусного фестиваля открывали юные яхтсмены – от 9 до 16 лет.

Затем эстафету парусного экстрима переняли взрослые. В первый гоночный день соревнования проходили сразу на трех дистанциях. Первыми стартовали любительские соревнования по гребле на лодках класса «Дракон». Чуть позже был дан старт первой гонке для 12 экипажей на яхтах класса Platu 25. В этом году впервые за 18-летнюю историю регаты был опробован новый формат – короткие динамичные гонки с прямым судейством, каждая из которых длится около 15-20 минут. Стоит отметить, что в настоящее время не только во всем мире, но и в России морские баталии в подобном формате – самый свежий тренд в парусном спорте. По итогу двухдневной борьбы 1-е место завоевал женский экипаж яхты Pink Floyd с Екатериной Чащиной на руле.

Больше всего участников – более трехсот – объединили гонки флота. Два дня яхты в пяти зачетных группах, от 25 футов до 43 и выше гонялись по двум дистанциям. Причем первая гонка в каждой зачетной группе была посвящена памяти советского поэта, актера и исполнителя авторских песен Владимира Высоцкого.