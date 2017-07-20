А ты героиня какого романа?

Как часто, читая любимый роман, вы представляете себя на месте главной героини? А вы знаете, что есть та, которая в точности соответствует вашей сущности по гороскопу? Кто вы – Анжелика или Джен Эйр? Маргарита или Настасья Филипповна?

ОВЕН – Анна Каренина

Если барышня Овен решила, что ей непременно нужно что-то сделать, она это сделает, невзирая на препятствия. Вернее, она вовсе не будет видеть никаких препятствий, так уж она устроена. Поэтому, если Овну что-то надо, лучше ей это дать. А то она возьмет сама, и не исключено, что в процессе кто-нибудь пострадает. И самое главное: никогда не стоит отговаривать Овна-барышню от опрометчивых поступков, и упаси вас мироздание загонять ее в угол. Овен выскочит оттуда, не разбирая дороги, и не исключено, что бросится прямо под поезд, как несчастная Анна Каренина. Но перед этим она же растопчет всех причастных. Потому что и Анне ведь требовалось только одно: чтобы ее все оставили в покое и дали спокойно разобраться в своих желаниях. Вместо этого ей пришлось обороняться от всех сразу, и сил, увы, не хватило. Но, перед тем как шагнуть под поезд, Каренина все-таки переломила хребет каждому, кто ее туда подтолкнул. Ну что тут скажешь – сами виноваты...

ТЕЛЕЦ – Эмма Бовари

Почему-то многие считают, что барышни Тельцы – живое воплощение мещанства. И действительно, Телец не успокоится, пока не заведет себе работящего мужа, уютный домик, сад с розарием и котика. Проблема в том, что Телец не успокоится и после этого. Тельцы вообще никогда не успокаиваются. Им нужно, чтобы вокруг их уютного домика бурлила активная жизнь, в которую можно выйти и раздать всем ценные указания. А если кто не внял – пожалуйте на рога и не говорите потом, что вас не предупреждали. Вот что-то такое и нужно было Эмме Руо, но она зачем-то вышла за унылого господина Бовари, а дальше началась весьма предсказуемая история: если Тельца загнать в тухлую провинцию и запереть в уютном домике, Телец найдет куда приложить энергию, пусть и тайком. А если это потом плохо кончится для всех причастных – ну, извините. Надо было дать Тельцу делом заниматься. Причем содержание уютного домика и воспитание потомства – это не дело. Это ужасно скучно, так скучно, что даже слопать кусок мышьяку веселее.

БЛИЗНЕЦЫ – Лариса Огудалова

Всем известно, что Близнецы – двойственные натуры, но мало кто понимает, насколько. Близнецам ничего не стоит выпустить наружу какую-нибудь из своих многочисленных субличностей, которая устроит настолько правдоподобный спектакль, что никто и не усомнится в реальности происходящего. Проблема в том, что Близнецы часто заигрываются и уже не могут вернуться к начальной точке без потерь. Это как круговорот мужчин вокруг бесприданницы Огудаловой, которую пришлось останавливать выстрелом, потому что иных вариантов, собственно, не было. С другой стороны, поставь барышню Близнеца в эту же печально известную ситуацию – и она ее повторит точь-в-точь. Правда, завершит все не трагедией, а фарсом. Ведь, будь у Ларисы финансовая независимость, она бы все равно устроила эту недобрую игру, но в конце, пожалуй, бросила бы всех и ушла кутить с табором. Потому что Близнецы никогда не играют в одно и то же подолгу. Это скучно.

РАК – Мелани Уилкс

«Унесенные ветром» Мелани Уилкс, пожалуй, единственная безусловно положительная героиня в мировой литературе, которая не выглядит ненастоящей. Она абсолютно живая, несмотря на то что у нее вообще нет недостатков. Потому что по гороскопу она наверняка Рак. Именно барышни Раки видят только хорошее в тех, кого искренне любят. Именно они способны пойти на любое преступление, вплоть до убийства, ради спасения своей семьи. А семья Рака – это все, кого она любит. К сожалению, некоторые слишком поздно понимают, что мир, в котором так комфортно живется, держится на хрупких плечиках Рака. Впрочем, самих Раков это ничуть не беспокоит: Мелани, например, не могла не видеть неприязни Скарлетт, потому что была добра, но отнюдь не глупа. Но если барышня Рак кого-то искренне любит, то простит ему все.

ЛЕВ – Анжелика

Серия романов Анны и Сержа Голон – любимое развлекательное чтиво нескольких поколений. Потому что все это неправда, конечно, так не бывает: почему, спрашивается, эта самая Анжелика, куда ни попадет, везде становится королевой? Выдали замуж за какого-то мрачного хмыря, а он оказался идеальным мужем. Отняли и мужа, и богатство, и даже детей – и нате вам: вчерашняя аристократка верховодит шайкой разбойников. Познакомили с королем – Солнцеликий Людовик тут же хочет заполучить ее в фаворитки. Отправили в гарем… Нет, такое, конечно, совершенно невозможно себе представить – при одном условии: если барышня, с которой все это происходит, не Львица. А если она все-таки Львица, то тут извините: корону в карман не спрячешь. Все равно найдутся желающие усадить Львицу на трон и поклоняться ей до конца дней своих. Неизвестно, как Львицам это удается, но мы подозреваем, что они и сами не знают как. А если и знают, то все равно не расскажут, потому что не царское это дело, разумеется.

ДЕВА – Мэгги («Поющие в терновнике»)

Самое важное, что вам нужно знать про Дев: Девы – однолюбы, это раз. Девы ужасающе логичны – это два. Роман «Поющие в терновнике» написали про Деву – это три. Несчастную Мэгги с самого раннего детства ненавидели все женщины, что находились рядом, включая родную мать. И, по сути, ей надлежало вырасти несчастной, но ничего подобного не произошло. «В любой непонятной ситуации иди и работай» – вот девиз Дев и Мэгги, которая всякий раз находила успокоение в каком-нибудь тяжелом труде. А что касается любви, то тут вариантов, конечно, не было. Может быть, Мэгги и сумела бы разлюбить отца де Брикассара, если бы не одно но: целибат – это нелогично! Это неправильно! А Дева, как известно, не успокоится, пока вокруг нее не воцарится идеальный порядок. И того, кто посмеет его нарушить, Дева растопчет с особой жестокостью. Даже если это тот самый человек, которого она любит всю жизнь.

ВЕСЫ – Элизабет Беннет («Гордость и предубеждение»)

Знаете, почему все так любят Лиз Беннет? Потому что она невероятно живая. Настолько живая, что неважно, в который раз мы читаем роман, все равно хочется достать эту девицу со страниц книги, встряхнуть за воротник и гаркнуть в ухо: «Разуй глаза, женщина! Вот же он – идеальный принц, хватай его!» А все потому, что это самое предубеждение, основанное на слухах к тому же, вовсе не препятствие для истинных чувств. Так думают все, кроме Весов. Весам надо сначала все взвесить, взять паузу и как следует подумать. И может быть, даже принять какое-нибудь решение. Вот Элизабет его приняла и отказала мистеру Дарси. А потом передумала. А что такого? Если ситуация меняется, то, конечно, нужно все взвесить еще раз.

СКОРПИОН – Настасья Филипповна («Идиот»)

Настасья Филипповна – женщина невероятно красивая, умная, гордая и при этом абсолютно, тотально сумасшедшая. У нее ведь был шанс выйти за князя и тем самым раз и навсегда закрыть дверь в прошлое, которое, прямо скажем, было у нее не самым радужным. Если бы не одно но: Настасья Филипповна поступала, как настоящий Скорпион. Запомните: никогда нельзя пытаться сломать Скорпиона. Барышни Скорпионы от таких попыток не ломаются, а взрываются, заодно убивая все живое в радиусе ста километров. Вокруг обиженного Скорпиона все начнут умирать, сходить с ума, терять самое дорогое – в общем, локальный апокалипсис обеспечен. И нельзя сказать, что барышня Скорпион этого хочет, просто ядерную реакцию можно запустить, а вот остановить не получится.

СТРЕЛЕЦ – Маргарита Наваррская («Королева Марго»)

Сущность Стрельца проявляется в будущей королеве Наваррской прямо с самых первых страниц романа: юную Маргариту вынуждают заключить брак по политическим мотивам, она вовсе не влюблена в короля Генриха и совершенно спокойно воспринимает известие о том, что и он не питает к ней никаких нежных чувств. Что сделает в этой ситуации любой другой знак? Правильно, и думать забудет об этом замужестве: обязанности, так и быть, можно исполнить, а в остальном – смысл тратить ресурс на фиктивного мужа? Маргарита же немедленно заключает союз со своим молодым супругом. Потому что Генрих в опасности, брак – это путь в могилу, а Маргарита не может этого допустить, потому что так нечестно, нечестно, нечестно! Вот в этом вся суть характера барышни Стрельца: она не терпит обмана, несправедливости и интриг. При этом сама интриги плетет крайне успешно и не остановится ни перед чем: ради того, чтобы Генрих сохранил корону, Маргарита Наваррская пожертвовала жизнью своего возлюбленного. И не раздумывала ни минуты. Любовь – это прекрасно, конечно, но главное – чтобы все хорошие люди победили всех плохих.

КОЗЕРОГ – Джейн Эйр

Как мы помним, на долю крошки Джейн выпало такое количество жизненных испытаний, что впору начать подозревать в ней женщину-киборга с искусственной нервной системой. Любая другая барышня еще на этапе жизни в детском приюте опустила бы руки. А после эпизода с появлением сумасшедшей супруги мистера Рочестера затолкала бы ночной чепец этой самой супруги в глотку этому самому мистеру Рочестеру. А Джейн ничего, Джейн не просто с этим всем справилась, но в итоге повернула себе на пользу. Потому что она – прямо как Козероги: долг для них превыше всего, это раз. А два – у них все ходы записаны, и свои, и чужие. Девушка Козерог рано или поздно, так или иначе, но заставит всех ходить по струнке и делать, что должно.

ВОДОЛЕЙ – Леонсия Солано («Сердца трех»)

В произведениях Джека Лондона и захочешь, да не найдешь слабую женщину, но Леонсия Солано – это что-то особенное. Натуральная девушка Водолей, которая не просто не может усидеть на месте, но и непременно хочет оказаться в самом центре какой-нибудь отчаянной заварушки. При этом заварушки особенной, разумеется. В Леонсию, как мы помним, были влюблены оба Моргана – один другого прекраснее. Казалось бы, вот тебе интрига, вот тебе бурный жизненный водоворот! Ничего подобного – Водолей в такой ситуации начнет зевать от скуки. А вот погони, перестрелки, поиск сокровищ и контакт с таинственными дикими племенами – вот это Водолею интересно. А Морганы – ну их, собственно, со временем все само как-нибудь решится. И ведь решилось, что самое интересное. Потому что приключения Водолеев всегда заканчиваются хорошо, так уж они устроены.

РЫБЫ – Маргарита («Мастер и Маргарита»)

Рыбы никогда не бывают обделены мужским вниманием, но при этом совершенно его не ценят. Булгаковская Маргарита, как мы помним, очень удачно вышла замуж, несмотря на то что мужа не любила совсем. Собственно, и ухажерам Рыб все равно, влюблена ли в них Рыба, они готовы бросать к ее ногам шикарные особняки, пачки денег, да хоть черта лысого, лишь бы Рыбы позволили им находиться рядом. А самим Рыбам подавай роковую страсть, причем обязательно к такому вот Мастеру: нищий гений – идеальный вариант для Рыб. Именно потому, что ради этой любви придется стать ведьмой. Ну то есть появится возможность наконец открыть свою истинную сущность...