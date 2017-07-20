Поздравь свой район с юбилеем

Жителей Владивостока приглашают принять участие в конкурсах, посвященных юбилею Первореченского района.

В этом году Первореченскому району Владивостока исполняется 80 лет. В честь этой даты административно-территориальное управление Первореченского района проводит творческие конкурсы, а также смотр-конкурс «Самый уютный дворик», сообщает пресс-служба мэрии.

Горожанам предлагают попробовать свои силы в конкурсе авторской песни, стихов и прозы «Уголок России». К участию в конкурсе принимаются работы, посвященные Первореченскому району и его юбилею. Стихи и проза могут быть предоставлены на конкурс в рукописном или электронном варианте, песни – в готовом электронном виде.

Также жителей Владивостока приглашают поучаствовать в конкурсе фотографии «Мой любимый Первореченский район». На конкурс принимаются работы с видами Первореченского района, а также портретами людей, которые живут или трудятся в районе. Один автор может предоставить на конкурс не более пяти фотоснимков. Жюри будет оценивать фотоработы в трех номинациях: архитектура, природа и люди/лица, отдельно будут оцениваться любительские и профессиональные снимки. Фотографии на конкурс принимаются в электронном (не менее 1000 пикселей по длинной стороне) и напечатанном формате (размер не менее 20*30 см).

Работы на конкурсы «Уголок России» и «Мой любимый Первореченский район» будут приниматься Центральной библиотекой имени А.П. Чехова с 4 августа по 12 сентября почтовыми сообщениями (690048, Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 48) или электронной почтой (chekhovbibl@yandex.ru).

Итоги конкурсов будут подведены 14 сентября, церемония награждения победителей состоится 19 сентября во Дворце культуры железнодорожников на праздничном мероприятии «Тебе, мой район, посвящаю…». Лучшие произведения конкурса «Уголок России» будут включены в гала-концерт, который пройдет 30 сентября на стадионе «Строитель», там же будет организована выставка лучших фотографий.

К юбилею района приурочен и смотр-конкурс «Самый уютный дворик». К участию приглашаются управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, инициативные группы жителей. Звание «Самый уютный дворик» присваивается при выполнении следующих условий: проведение субботников, участие жильцов в работе по благоустройству и озеленению придомовой территории, выполнение санитарных норм и правил, содержание малых архитектурных форм, также во внимание будет приниматься состояние фасада дома и освещение территории. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 сентября. Победители получат сертификаты на благоустройство двора на сумму 100, 70 и 50 тысяч рублей.